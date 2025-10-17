Пятница, 17 Октября 2025 17:28

АрмИнфо. В Первопрестольном Святом Эчмиадзине отреагировали на публикации в провластных СМИ "с прослушки телефонного разговора архиепископа Натана Ованнисяна с бывшим носителем жезла Католикоса иеромонахом Аганом Ернджакяном", состоявшейся в октябре 2023 года, где якобы Католикос принуждает священнослужителей к участию в антиправительственных демонстрациях.

В Первопрестольном Святом Эчмиадзине в ответ на просьбу СМИ прокомментировать появившуюся публикацию, констатировали, что записи телефонных разговоров, приписываемых Его Преосвященству архиепископу Натану Ованнисяну, были распространены на новостных сайтах, обслуживающих власти.

При этом в Святом Эчмиадзине назвали очевидным факт того, кто стоит за этим актом в контексте действий властей против церкви, включая арест десятков священнослужителей и задержание двух священнослужителей в последние дни.

"В настоящее время вся правоохранительная и судебная система задействована в реализации незаконных антицерковных директив. Цель распространения подобных заявлений, приписываемых Католикосу Всех Армян, - дискредитация и разжигание вражды к Церкви и духовенству.

Нарушение тайны телефонных разговоров само по себе является преступлением и отдельной темой, на которую, как мы надеемся, правоохранительные органы отреагируют адекватно", - подчеркнули в Армянской Апостольской Церкви.

Примечательно, что на информацию о записи уже отреагировали в Генпрокуратуре Армении. В беседе с газетой принадлежащей премьеру Армении, в Генпрокуратуре сообщили, что по факту начата проверка. Правозащитники уверены, что цель данной записи - создать почву для ареста Католикоса.

Напомним, что в мае текущего года премьер Армении запустил масштабную антицерковную кампанию с целью подчинить Армянскую Апостольскую Церковь и сменить Католикоса в нарушение Конституции страны. В рамках этой кампании по надуманным предлогам были заключены глава движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и 16 его сторонников, затем был посажен на два года в тюрьму глава Ширакской епархии архиепископ Микаэл Аджапахян. Более того, 15 октября были проведены обыски в Арагацотской епархии ААЦ. 13 священнослужителей были задержаны, двум в последствие, в том числе и главе епархии Мкртичу Прошяну следком предъявил обвинение. Они заключены под стражу.