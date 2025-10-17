Пятница, 17 Октября 2025 16:47

АрмИнфо. Задержаны ректор, Србуи Геворгян, и проректор Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна. Об этом сообщает Антикоррупционный комитет РА.

Согласно источнику, задержание произведено в рамках уголовного расследования, проводимого комитетом. Руководство вуза обвиняются в создании и руководстве преступной организацией, состоящей из сотрудников университета, совершении хищений и мошенничества в особо крупном размере, а также получении взяток.

В рамках уголовного расследования также арестован ряд других сотрудников университета.