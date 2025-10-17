Пятница, 17 Октября 2025 16:31

АрмИнфо. Адвокат Эрик Алексанян заявил о проведении бессрочной забастовки в связи с арестом своего коллеги Александра Кочубаева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В связи с арестом Александра Кочубаева объявляю бессрочную забастовку", - отметил Эрик Алексанян.

Напомним, что накануне был арестован адвокат Александр Кочубаев. Основанием послужила его запись в социальных сетях, в которых он обрушился с критикой в адрес судов, следователей и прокуроров.