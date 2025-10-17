Пятница, 17 Октября 2025 15:52

АрмИнфо.17 октября 2025 года IDBank разместил именные купонные облигации под аббревиатурой AMANLBBM3ER4 посредством публичного размещения на следующих условиях:

Общий объем – 10 миллионов долларов

Годовая процентная ставка - 5%

Срок обращения облигаций – 36 месяцев (3 года)

Платеж облигации - 6 месяцев

Начало выпуска/размещения - 17 октября 2025 г.

Окончание размещения - 05 ноября 2025 г.

Дата погашения - 17 октября 2028 г.

Облигации будут размещены с 17 октября 2025 года по 05 ноября 2025 года включительно. Стоит отметить, что это 33-й выпуск облигаций IDBank и 6-й транш 2025 года.

После размещения будет осуществлен листинг облигаций в ОАО «Армянская фондовая биржа», и облигации будут котироваться посредством создателя рынка (Marketmaker).

Полная информация об облигациях будет доступна в приложении Idram&IDBank сразу после покупки: в разделе «Облигации» подраздела «Банковские услуги» представлена вся необходимая информация: аббревиатура, количество, номинальная стоимость, годовой купонный доход, дата выплаты купона и дата погашения облигаций.

Всю информацию об облигациях можно посмотреть по ссылке.

Программный проспект облигаций зарегистрирован ЦБ РА, решением Председателя ЦБ РА N1/420 А 06-ого ноября 2024 года. Электронные версии проспекта программы, ее заполнение и основные условия выпуска можно найти на официальном сайте IDBank-а.