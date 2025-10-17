Пятница, 17 Октября 2025 13:40

АрмИнфо.Армения высоко ценит приверженность принципам и процедурам Движения неприсоединения, закрепленным в Картахенском документе о методологии, а также усилия Уганды по обеспечению инклюзивности и уважения различных точек зрения внутри Движения.

Об этом заявил замглавы МИД Армении Роберт Абисогомонян в ходе своего выступления на 19-й промежуточной встрече министров иностранных дел Движения неприсоединения в Кампале.

Диплома обратил внимание, что Армения впервые за последние шесть лет выступает на официальном заседании Движения неприсоединения.

"В нынешней геополитической ситуации, когда многостороннее сотрудничество нарушено, доверие между государствами подорвано, а международное право сталкивается с вызовами, Армения считает, что международные платформы должны объединить усилия для обеспечения адекватного и своевременного реагирования. Мы должны быть полны решимости исключить применение силы и любые действия, нарушающие суверенитет и территориальную целостность государств", - сказал армянский чиновник.

В этом ключе он констатировал, что палестинский вопрос является ключевой темой Кампальской декларации и, в более широком смысле, повестки дня Движения неприсоединения. "В этом контексте Армения неизменно подчёркивает, что прочная стабильность, безопасность, мир и процветание народов Палестины и Израиля могут быть гарантированы только посредством существования двух независимых соседних государств, где все будут получать выгоду от мирного сосуществования. Руководствуясь этой идеей и являясь давним сторонником принципа двух государств, Армения признала Государство Палестина в июне 2024 года и впоследствии установила дипломатические отношения в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН",- Абисогомонян.

Обратив внимание, что Армения приняла активное участие в Международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию палестинского вопроса и реализации принципа двух государств под сопредседательством Франции и Саудовской Аравии и поддержала её итоговый документ - Нью-Йоркскую декларацию, чиновник подчеркнул, что Ереван приветствует соглашение о прекращении огня в секторе Газа, направленное на обеспечение бесперебойной доставки гуманитарной помощи и освобождения заложников. По его словам, здесь самое главное, чтобы переговоры оставались единственным практическим способом достижения достойного и прочного мира на Ближнем Востоке на основе принципа двух государств.

"Армения всецело привержена поддержанию мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе. 8 августа этого года в Вашингтоне состоялась трёхсторонняя встреча, завершившаяся парафированием Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, а также подписанием Совместной декларации премьер-министром Армении, президентом Азербайджана и президентом Соединённых Штатов Америки в присутствии свидетелей. Это знаменует собой установление мира в нашем регионе, открывая новые возможности для политического диалога, торговли и инвестиций, в том числе с государствами-членами Движения неприсоединения", - сказал замглавы МИД Армении.

Вместе с тем он подчеркнул, что в Ереване убеждены, что полная разблокировка транспортных путей раскроет огромный транзитный и торговый потенциал региона. "Более того, реализация инициативы "Перекрёстки мира" и являющегося её частью проекта TRIPP станет стимулом для экономического роста, диалога и контактов между людьми, способствуя более широкой стабильности и процветанию. Эти инициативы отражают стремление Армении превратить наш регион в мост культур и рынков, основанный на мире и сотрудничестве. Мы рассчитываем на поддержку Движением неприсоединения инициативы "Перекрёсток мира" и проекта TRIPP", - добавил он.

В заключение Абисогомонян подчеркнуть готовность Армении к тесному сотрудничеству с Движением неприсоединения и его государствами-членами в продвижении наших общих целей мира, взаимного уважения, неприменения силы и международного сотрудничества.