Пятница, 17 Октября 2025 13:12

АрмИнфо. Правоохранительными органами Армении задержан бывший мэр Иджевана, Варужан Нерсисян, и его сын. Об этом сообщает Антикоррупционный комитет РА.

В комитете отметили, что в рамках уголовного производства экс-мэр Иджевана обвиняется в отмывании денег и злоупотреблении должностными полномочиями. В рамках того же дела задержан и его сын.