АрмИнфо. Посол Армении в США Нарек Мкртчян обсудил ход выполнения вашингтонских соглашений от 8 августа и региональные со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Как сообщает пресс-служба посольства Армении в США, Уиткофф подтвердил последовательную поддержку США мирной повестки. Мкртчян выразил благодарность Стиву Уиткоффу за усилия, направленные на установление мира и стабильности в регионе.
Напомним, что 8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную "Декларацию о мире" из семи пунктов. Она предусматривает совместное обращение в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур, а также создание транспортного коридора через армянскую территорию, который соединит Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, окруженным Арменией, Турцией и Ираном. Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity, в переводе - "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания", 42-х км дорога на юге Армении, которая отдаст управление дорогой США на 99 лет), по мнению экспертов, способен существенно изменить геополитическую ситуацию на Южном Кавказе.
