Пятница, 17 Октября 2025 12:41

АрмИнфо.В офисе Защитника прав человека РА прокомментировала арест адвоката Александра Кочубаева.

16 октября офис Защитника прав человека получил информацию об аресте адвоката Александра Кочубаева за публичные высказывания на своей странице в Facebook. Позже стало известно, что в отношении адвоката возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 490 Уголовного кодекса РА, и в качестве меры пресечения ему избран арест на 2 месяца.

"Защитник прав человека Анаит Манасян неоднократно заявляла о широком распространении противоправных публичных высказываний представителями различных профессиональных сообществ, в том числе адвокатского сообщества, подчеркивая, что правила этики и поведения для профессиональных сообществ должны быть не просто установлены, а должны последовательно применяться. В Республике Армения существуют серьезные проблемы, поскольку механизмы дисциплинарной ответственности, действующие в сообществах, практически не применяются к широко распространенным высказываниям, противоречащим правилам этики и поведения и современным стандартам прав человека. В то же время Защитник прав человека считает неприемлемой логику, согласно которой любое подобное высказывание может повлечь за собой уголовную ответственность. Согласно международным стандартам, только самые тяжкие виды противоправных высказываний и наличие веских оснований могут повлечь за собой уголовную ответственность, и тем более когда к человеку может быть применена мера пресечения или наказание в виде лишения свободы. Поэтому Защитник прав человека считает недопустимым преследование лиц за высказывания в условиях, когда общественности не предоставлена надлежащая информация о том, почему в конкретном случае высказывания перешли порог столь тяжкой общественной опасности и почему лицо должно быть лишено свободы. Это особенно проблематично в условиях принудительного лишения свободы. Не касаясь вопроса о правомерности применения заключения под стражу в конкретном случае/делах, Защитник прав человека Анаит Манасян неоднократно подчеркивала системные проблемы, связанные с практикой применения заключения под стражу в качестве меры пресечения. В этом контексте Защитник подтверждает свою позицию о том, что при избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения необходимо строго соблюдать критерии законности его применения, учитывая, что заключение под стражу может применяться только в случаях, когда применение альтернативных мер пресечения недостаточно для пресечения побега обвиняемого или совершения им нового преступления", - говорится в сообщении офиса Омбудсмена.

В офисе подчеркнули, что злоупотребление институтом заключения под стражу, в свою очередь, может нанести серьёзный ущерб доверию ко всей цепочке уголовного правосудия и вызвать другие системные проблемы.

Следует добавить, что Защитник прав человека инициировал обсуждение данного вопроса по собственной инициативе. По поручению Защитника прав человека представители Защитника прав человека посещают уголовно-исполнительные учреждение для встречи с адвокатом и личной беседы с ним. Данный вопрос находится в непосредственном ведении Омбудсмена.