Пятница, 17 Октября 2025 12:39

АрмИнфо. На фоне нынешнего уродства формируется новое армянское общество, которое наконец-то начинает осознавать, что с ним происходит. Об этом в своей статье пишет член группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисян.

По его словам, накануне выборов из этого общества должны быть сформированы мотивированные избиратели, которые осознают свою роль на пути перемен. "Это путь к победе. От поражения к возрождению. Пожалуй, настоящая надежда на возрождение Армении и армянства сейчас

- это церкви, заполненные гражданами. В литургические дни, в обычные дни, в любое время там можно увидеть большое количество людей, особенно молодёжи, что самое радостное. Это означает, что существует запрос на генетическую память, нематериальные ценности, духовность. Это потенциал возрождения, который может быть реализован, но может остаться и теорией. В условиях беспрецедентного разрушения секулярных систем и незнания, что делать, это действительно ресурс надежды, но он должен быть преобразован в видение реального развития на реальной почве. Это означает, что побеждённое общество имеет непобеждённого человека, и если это так, то поражение временное", - отметил политолог.

С одной стороны, продолжил Овваннисян, Церковь противостоит развёрнутой против неё уродливой кампании, в ходе которой она предстаёт перед публикой своим блестящим духовным классом, одновременно выступая в качестве сокровищницы национального, гуманного, возрождающего потенциала. На пути возрождения Церковь вынуждена стать единственным институтом гражданского общества, стремясь заменить сломанный костяк общества.

"Церковь поистине хранит здорового человека как сокровищницу, как семя, как росток нового здорового общества. Параллельно необходимо быстро сформировать эффективные светские системы, или новые элиты возрождения, а потенциал, взлелеянный церковью, превратить в программу развития, стратегию восстановления после поражения, конкретно-практическое видение возрождения, чтобы надежда, шанс и потенциал могли быть реализованы. В этом смысле вновь сформированные политико-общественные объединения и альянсы очень важны, у них есть серьёзная миссия - предлагать обществу новые смелые, нестандартные идеи, новые здоровые формулы и предложения. Это очень правильный процесс, когда интересные личности объединяются в новые объединения. Некоторые из них добьются успеха, другие - нет, главное не это, а то, чтобы новые объединения говорили со своим обществом новыми людьми и говорили что-то новое. Инерционное ожидание - плохой партнёр. Новые активные человеческие ресурсы могут быть привлечены новыми объединениями с новыми идеями и новыми методами работы. Выборы - это не вопрос мандатов. Я обращаюсь к сотням порядочных и борющихся людей: не бойтесь интегрироваться в любую политическую единицу, приводите с собой новых людей, со своим "я". Сейчас не время говорить "Я не политик" или "Я не хочу участвовать в выборах". Это выборы не ради мандата, а ради возможности жить в Армении, поэтому борющийся человек не может оставаться в стороне. Если этот здоровый класс не будет интегрирован в избирательные процессы, их место займут опытные карьеристы, свита. С этим ресурсом у Армении нет никаких шансов. Сегодня на наших глазах принимается решение, что нам не жить в нашей стране. В этом сегодняшняя реальность, весь процесс, суть арестов, захватов церквей, пропаганды правительства. А суть нашей борьбы, включая выборы, - сохранить право и возможность жить в нашей стране",

- отметил политолог.