АрмИнфо. Католикосат Великого Дома Киликийского осудил нынешнее нездоровое состояние отношений между церковью и государством и связанные с этим аресты духовенства и мирян в Армении, а также предпринял косвенные попытки успокоить ситуацию и разрешить возникшие проблемы.

Об этом заявил Католикос Великого Дома Киликийского Арам I по время своего посещения собора Святого Иакова в Монреале 16 октября 2025 года, в первый день своего папского визита в Армянскую епархию Канады.

Он констатировал, что в последние годы, говоря о внутренних и внешних вызовах, тревогах и проблемах, с которыми столкнулась Армения, он как Католикос Великого Дома Киликийского, ясно и последовательно излагали свою позицию и даже предложили лично посетить Армению и принять участие в обсуждении возможностей решения внутренних проблем.

"Мы также осудили нарушение подходов и норм национальных ценностей, создание антинациональной атмосферы. Мы говорили обо всем этом, осуждали это и призывали всех нас предпринять шаги в направлении общих национальных интересов и ценностей. Мы повторяем это сегодня и всегда. Нынешнее состояние отношений между армянской церковью и государством пагубно и неприемлемо для нашей Родины и народа. Сложившуюся ситуацию невозможно разрешить арестами и клеветой. Даже самые враждебные страны обсуждают вопросы посредством диалога", - отметил Арам I.

По его словам, разве невозможно наладить диалог между сторонами, принадлежащими к одной нации и стране, между церковью и государством, по вопросу высших ценностей Армении и нашего народа в условиях, когда пролита кровь тысяч молодых армян, Арцах оккупирован, государственные деятели Арцаха незаконно арестованы, а сегодня две страны протянули руку мира и ведут переговоры.

"К чему приведёт Армения этот процесс? К самоуничтожению?: Мы не должны этого допустить. Люди, власти, структуры подвержены изменениям. Давайте держаться за то, что неизменно. Необходимо действовать с этим осознанием и решимостью. Поэтому давайте вместе

убережём Армению от опасности самоуничтожения посредством диалога", -

сказал Арам I.

Отметим, что 15 октября стало известно о задержании группы священнослужителей Арагацотнской епархии ААЦ. Как выяснилось позже, представители духовенства были задержаны на основании заявления, поданного главой НПО "Союз информированных граждан" Даниелем Ионисяном в следственные органы страны. Заявление было подано в связи с интервью, которое дал 16 сентября тогдашний духовный настоятель монастыря Ованаванк Арам Аракелян. Последний в эфире ОТА заявил, что его в 2021 году принуждали участвовать в митингах оппозиции.

Из заявления Первопрестольного Святого Эчмиадзина стало известно о задержании 13 священнослужителей, а также казначея и бухгалтера епархии. Меж тем, в Следкоме Армении вчера же заявили, что заключили под стражу трех лиц в рамках уголовного дела о принуждении к участию в собраниях, воспрепятствования осуществлению избирательного права и хищения вверенного имущества в особо крупном размере, проведен ряд обысков. Добавим, что это все происходит в рамках антицерковной кампании, развернутой премьером Армении с мая текущего года в отношении ААЦ.