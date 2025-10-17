Пятница, 17 Октября 2025 10:18

АрмИнфо.ЕС готов использовать свои инструменты для инвестирования не только в "маршрут Трампа" (TRIPP), но и в правительственный проект "Перекресток мира", который также был поддержан со стороны Брюсселем еще за два года до его официального объявления. Об этом в рамках пресс-тура в Сюникскую область заявил журналистам посол ЕС в Армении Василис Марагос.

Посол заметил, что события, имевшие место в Вашингтоне 8 августа, были положительно восприняты Евросоюзом. В этом ключе он добавил, что европейская сторона выразила готовность поддержать инициативы, обсуждаемые на встречах после Вашингтона.

"С этого момента ЕС последовательно поддерживает мир в этом регионе. При этом, конечно, многие моменты по части "маршрута Трампа" пока что должны быть разъяснены. Но как партнер Армении, армян и армянского правительства, мы поддерживаем этот процесс", - отметил Марагос.

Посол также подчеркнул, что ЕС готов участвовать во всех инфраструктурных работах, которые будут проходить в рамках этого маршрута в Сюникской области. По его словам, Евросоюз находится в контакте с правительством Армении и продолжит совместную работу в этом направлении, стремясь понять, как они могут содействовать этим процессам. В том числе, как заметил европейский дипломат в вопросах связанных с наращиванием потенциала, важного в рамках обеспечения транспортный коммуникации и товарооборота, которые будут проходить через территорию Армении.

Марагос также коснулся инвестиций в размере 2.5 миллиарда евро в рамках стратегии Global Gateway. Посол ЕС напомнил, что еще начиная с 2021 года, на саммите, который прошел в середине июля в Брюсселе, состоялась встреча между премьер-министром Николом Пашиняном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на которой было объявлено об осуществлении вложений, которые уже реализуются.

В частности, как пояснил Марагос, на подготовительном этапе находится проект участка дороги Сисиан-Каджаран вместе с туннелем. Инвестиции также включают программу "Зеленый город", которая также предполагает закупку 97 автобусов при финансовом содействии ЕС.

Кроме того, как отметил посол, важные инвестиции будут сделаны в направлении строительства линии электропередач между Арменией и Грузией. "Это важно для развития рынка электроэнергии в Армении. Все это также оказывает влияние на экономику и бизнес, включая создание новых рабочих мест. Но при этом мы здесь не только для того, чтобы оказать поддержку, но и чтобы стоять рядом с вами и видеть Армению более независимой. Также хотел бы отметить важность наблюдательной миссии ЕС. Евросоюз стремится способствовать миру, что говорит о солидарности ЕС в отношении Армении", - резюмировал посол.