Пятница, 17 Октября 2025 10:16

АрмИнфо. Беззаконие, развязанное режимом Никола Пашиняна, выходит на новый уровень. Об этом говорится в заявлении партии Армянский национальный конгресс.

В заявлении отмечается, что 15 октября представители правоохранительных органов в рамках возбужденного уголовного дела провели обыски в здании Арагацотнской епархии Армянской Апостольской Церкви, резиденции предстоятеля епархии епископа Мкртича Прошяна, а также в квартирах священнослужителей и сотрудников епархии. Затем были арестованы предстоятель епархии, 12 священников и ряд сотрудников. Происшедшее, как считают в партии, является очередным эпизодом политических преследований, которые власти уже давно продолжают в отношении Армянской Апостольской Святой Церкви, Католикоса Всех Армян и высокопоставленных священнослужителей. Этим событиям предшествовали арест архиепископа Баграта Галстаняна, сфабрикованное уголовное дело против предстоятеля Ширакской епархии архиепископа Микаела Аджапахяна, обыски, проведённые в его кабинете и резиденции, арест, фарс, устроенный под видом судебного разбирательства, и, наконец, незаконное решение суда, которым последний был приговорён к двум годам лишения свободы.

Как напоминается в заявлении, сфабрикованные обвинения против священнослужителей Арагацотнской епархии основаны на "показаниях" отца Арама Асатряна, данных в интервью Петросу Казаряну на Общественном телевидении, которые были представлены Генеральному прокурору Республики Армения председателем "Союза информированных граждан" Даниелом Иоаннисяном в качестве отчёта о преступлении. Из выступления отца Арама Асатряна следует, что, с одной стороны, мы имеем дело с беспринципным человеком, который, по его собственному признанию, нарушил собственные убеждения, неоднократно участвуя в оппозиционных митингах, а с другой стороны, в качестве доказательства "принуждения" он представил следующее абсурдное оправдание: "Я должен был ясно объяснить, почему не пойду". Даниэль Иоаннисян, ставший главным виновником легализации преследований и нападений на гражданские свободы, практикуемых властями, вёл себя иначе, когда, в отличие от упомянутого выше бездоказательного случая, в СМИ были опубликованы сообщения, содержащие многочисленные реальные уголовные обвинения о принудительном доставке учителей и сотрудников медицинских учреждений на заключительный публичный митинг, организованный правящей властью перед выборами в Гюмри. Однако главное, неконституционное беззаконие заключается в том, что, нарушая статью 72 Конституции, прокуратура предъявила обвинение по статье Уголовного кодекса, которая на момент совершения предполагаемого преступления, то есть в 2021 году, ещё не вступила в силу. Новая редакция Уголовного кодекса, принятием которой так гордится тот же Даниел Иоаннисян, была принята 5 мая 2021 года и вступила в силу 1 июля 2022 года. Между тем, статья 72 Конституции Республики Армения гласит: "Никто не может быть осуждён за действие или бездействие, которые на момент его совершения не являлись преступлением".

"Таким образом, выдвинутое властями обвинение полностью противоречит Конституции и законам. Тот же стиль поведения преобладает и в случае продления срока предварительного заключения Самвела Карапетяна. Правительственные исполнители зашли в такой тупик, что уже не различают способы фабрикации новых обвинений. Вплоть до того, что, по словам адвокатов Самвела Карапетяна, после двухдневного рассмотрения дела судья был вынужден констатировать, что "обвинения по статьям о неуплате налогов, пошлин и отмывании денег не перешли порога подозрения". Несмотря на это обстоятельство, судья, тем не менее, продолжил беззаконие своих предшественников и продлил срок ареста на 30 суток по статье обвинения, что является лишь проявлением реализации права на свободу слова. "Тем самым, беззаконие, развязанное режимом Никола Пашиняна, выходит на новый уровень. Пашинян прекрасно понимает, что в условиях развязанной по указке Азербайджана кампании против идентичности армянского народа у него нет никаких шансов быть избранным на свободных и справедливых демократических выборах. Единственный способ для него воспроизводиться - это создавать атмосферу страха, устранять или ослаблять потенциальных оппонентов и проводить выборы в условиях репрессий. Мы призываем к общенациональному единству для сохранения независимости Армении и восстановления демократии, прекращения развязанной против Армянской Апостольской Святой Церкви кампании, защиты гражданских свобод и прав человека и, в частности, немедленного освобождения всех политзаключенных", - говорится в заявлении АНК.