АрмИнфо.16 октября 2025 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялось четвертое заседание Стратегического консультативного совета «Туркменистан – ООН».

В заседании приняли участие Заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана, руководители и представители министерств и ведомств страны, Заместитель главы Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Постоянный Координатор ООН в Туркменистане, главы и специалисты постоянных представительств агентств системы ООН и другие.

На повестку дня были вынесены рассмотрение Рамочной программы сотрудничества между Туркменистаном и ООН на 2026-2030 годы, обсуждение совместных действий по реализации инициатив, отраженных в приоритетных позициях Туркменистана на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обмен мнениями относительно имплементации итоговых документов Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3), а также обсуждение совместных программ между Туркменистаном и ООН.

В своём выступлении Министр иностранных дел Туркменистана подчеркнул стратегический и долгосрочный характер сотрудничества с системой ООН, отметив значительный вклад агентств Организации в реализации национальных приоритетов страны и достижение Целей устойчивого развития.

Отдельно подчеркнуто значение инициатив Туркменистана, выдвинутых на 80-й сессии ГА ООН, охватывающих сферы мира и безопасности, устойчивого транспорта, цифровой интеграции, экологии, водных ресурсов, молодёжного и гуманитарного сотрудничества, а также продвижения принципов нейтралитета и международного права.

По итогам заседания представители агентств ООН в Туркменистане подтвердили готовность к тесному сотрудничеству с национальными партнёрами в целях практической реализации международных и региональных инициатив Туркменистана, вытекающих из приоритетных позиций страны, озвученных на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также содействию в эффективной имплементации итоговых документов Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC3).