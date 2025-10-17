Пятница, 17 Октября 2025 10:07

АрмИнфо. У руля Армении находится невежественная и слепая, высокомерная и жадная пара, лишённая всякого понятия о порядочности и совершенно помешанная на перспективе потери власти. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-председатель партии Армянский национальный конгресс Левон Зурабян.

По его словам, они не остановятся ни перед чем, чтобы развеять свои страхи и продолжить наслаждаться властью, будь то жертва Арцаха или Сюника, тысячи жизней, грубейшие нарушения Конституции, законов, прав человека и уничтожение законности, или осквернение любых ценностей, лежащих в основе формирования армянской национальной идентичности.

"Никто не нанёс большего удара по безопасности, системе моральных ценностей и стойкости нашего народа, чем эта пара. Они прекрасно понимают, что, натравливая друг на друга различные слои народа под риторикой борьбы за "чистоту Армянской Апостольской Церкви" и

"освобождение от ига Российской империи", они ломают хребет национальной мощи, сеют раздор и ненависть, ослабляют единство армянской нации в тот самый момент, когда беспрецедентные международные конфликты угрожают ни много ни мало существованию армянской государственности. Поэтому освобождение Армении от власти этой отвратительной парочки стало одной из основных гарантий обеспечения национальной безопасности", - заявил вице-председатель АНК.