Пятница, 17 Октября 2025 10:04

АрмИнфо. Очевидно, что правящая политическая сила продолжает реализацию злонамеренного плана по развалу Армянской Церкви, преследуя духовенство и злоупотребляя должностными полномочиями, осуществляя репрессии и клеветнические действия против духовенства и сторонников Церкви.

Об этом говорится в заявлении епископов, распространенном пресс-канцелярией Первопрестольного Эчмиадзина по итогам совещания епископов, служащих в структурах Первопрестольной Церкви, и предстоятелей армянских епархий, состоявшееся 16 октября под председательством Католикоса Всех армян Гарегина II.

Отмечается, что в ходе совещания особое внимание было уделено предосудительным действиям правоохранительных органов Армении, предпринятым 15 октября в Арагацотнской епархии.

В заявлении епископов в этой связи отмечается, что они с возмущением узнали, что 15 октября представителями правоохранительной системы были осуществлены незаконные действия в отношении Арагацотнской епархии и его предстоятеля, а также священнослужителей и мирян. Констатируется, что эти действия сопровождались совершенно ничем не спровоцированными и необоснованными обысками, задержаниями путём обмана, сокрытием местонахождения задержанных, а также незаконными фактами лишения их возможности получить юридическую помощь.

Епископы констатировали, что тот же позорный способ ареста был использован в отношении предстоятеля Арагацотнской епархии епископа Мкртича Прошяна и владыки Гарегина Арсеняна, а также было подано ходатайство об аресте главного бухгалтера епархии.

"Эти незаконные антицерковные действия также грубо оскорбляют и игнорируют духовные чувства наших верующих: храмы закрываются, запланированные богослужения отменяются, похороны проводятся без священников. Всю ответственность за эту печальную ситуацию несёт действующая власть и лично премьер-министр страны, которые на протяжении длительного времени распространяют язык вражды и нетерпимости к Церкви и духовенству, открыто посягая на многовековые традиции Церкви", - заявили епископы.

По их словам, вышесказанное доказывает очевидность политического характера этих явно незаконных уголовных процессов, когда они следуют непосредственно за заявлениями премьер-министра, направленными против Армянской церкви.

"Мы призываем судебные и правоохранительные органы Республики Армения действовать исключительно в рамках закона и не поддаваться произволу и групповым интересам государственных деятелей, злоупотребляющих своими должностными полномочиями. Государственные рычаги должны служить исключительно важнейшим целям национальной безопасности, общественной солидарности и благосостояния, а не становиться орудием возмездия, порождающим внутреннюю вражду и раскол.

Мы призываем наших духовных служителей и верующих не сдаваться, сохранять силу веры и молитвы, не бояться опасностей и угроз и прилагать все усилия для борьбы с несправедливостью и беззаконием, происходящими в стране", - говорится в заявлении.

Отметим, что 15 октября стало известно о задержании группы священнослужителей Арагацотнской епархии ААЦ. Как выяснилось позже, представители духовенства были задержаны на основании заявления, поданного главой НПО "Союз информированных граждан" Даниелем Ионисяном в следственные органы страны. Заявление было подано в связи с интервью, которое дал 16 сентября тогдашний духовный настоятель монастыря Ованаванк Арам Аракелян. Последний в эфире ОТА заявил, что его в 2021 году принуждали участвовать в митингах оппозиции.

Из заявления Первопрестольного Святого Эчмиадзина стало известно о задержании 13 священнослужителей, а также казначея и бухгалтера епархии. Меж тем, в Следкоме Армении вчера же заявили, что заключили под стражу трех лиц в рамках уголовного дела о принуждении к участию в собраниях, воспрепятствования осуществлению избирательного права и хищения вверенного имущества в особо крупном размере, проведен ряд обысков. Добавим, что это все происходит в рамках антицерковной кампании, развернутой премьером Армении с мая текущего года в отношении ААЦ.