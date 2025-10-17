Пятница, 17 Октября 2025 10:02

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян накануне принял архиепископа Шаана Саргсяна. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

От имени Католикоса Великого Дома Киликийского Арама I архиепископ вручил премьер- министру книгу, изданную по случаю 30-летия интронизации Арама I. Архиепископ также передал премьер-министру Пашиняну теплые приветствия и благословения католикоса Арама I.

Премьер-министр выразил благодарность за подаренную книгу и отметил, что для него большая честь получить ее. Никол Пашинян также попросил передать свои теплые приветствия и наилучшие пожелания католикосу Араму I.

Архиепископ Шаан Саргсян отметил, что Католикосат Великого Дома Киликийского эффективно сотрудничают также с администрацией Матенадарана, и приветствовал передачу правительством Республики Армения в дар Матенадарану труда исключительной богословской и рукописной ценности - "Комментарии к семи католическим эпистолам" Саргиса Шнорали. По словам архиепископа, этот шаг правительства был также высоко оценен Его Святейшеством Арамом I.

Собеседники обменялись мнениями о деятельности Католикосата Великого Дома Киликийского в контексте событий на Ближнем Востоке, а также о ситуации, связанной с армянскими общинами в Ливане и Сирии.