Четверг, 16 Октября 2025 16:45

АрмИнфо. Франкоязычный международный фестиваль исполнительских искусств Theatron пройдет в этом году с 22 октября по 3 ноября в ряде городов Армении - Ереване, Капане, Горисе и Гаваре.

Франкоязычный международный фестиваль исполнительских искусств направлен на укрепление культурного диалога между Арменией и франкоязычным миром, создавая новые платформы для творческих встреч и сотрудничества. Организаторами фестиваля выступают французское театральное объединение Sate-Atre и армянская культурная общественная организация Art-Image.

В программе фестиваля танцы, перформанс и драматургия в постановке всемирно известных французских хореографов Мурада Мерзуки, Йоана Буржуа и Кадера Ату.

Сообщается, что в Капанском драматическом театре будет представлена авторская постановка французского драматурга Натали Фийон в сотрудничестве с двумя армянскими драматургами - Ануш Аслибекян и Ани Аракелян. В драматическом театре Гавара покажут представление бельгийского драматурга Женевьев Дамас. В программе также предусмотрена презентация сборника пьес трех франкоязычных драматургов переведенных на армянский язык.

В фестивале примет участие и швейцарская театральная труппа La Temeraria, специализирующаяся на проведении представлений для детей в госпиталях. Они представят свой спектакль в Центре гематологии им. Р. Йоляна и проведут мастер-класс в центре <Лофт>.

Генеральным спонсором фестиваля является мэрия Еревана. Фестиваль проводится при поддержке Министерства иностранных дел Республики Армения. Содействие оказали также Арарат Банк, Посольство Франции в Армении, Французский институт, Посольство Бельгии в Армении и др