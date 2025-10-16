Четверг, 16 Октября 2025 16:39

АрмИнфо.Ашот Минасян приговорён к 2 годам лишения свободы. Апелляция прокурора частично удовлетворена. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РА.

Согласно источнику, Ашот Минасян был приговорён к 2 годам лишения свободы за незаконное приобретение, перевозку и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Апелляционный суд по уголовным делам частично удовлетворил апелляцию Генеральной прокуратуры и изменил приговор суда первой инстанции общей юрисдикции Сюникской области от 26 декабря 2024 года, отменив судебный акт об условном неприменении наказания, назначенного Ашоту Минасяну.

Напомним, что в отношении Ашота Минасяна было возбуждено публичное уголовное преследование за то, что он с нарушением установленного законом порядка приобрел, перевозил и хранил в здании, находящемся в его владении и пользовании, рядом с ресторанным комплексом на улице Исраеляна в городе Сисиан.

В надзорном органе привели перечень обнаруженного оружия и боеприпасов, среди которых пулеметы, винтовки, гранатометы и т.д.

Отметим, что Ашот Минасян является командиром легендарного отряда"Сисакан", внесшим неоценимый вклад в победах в Нагорном Карабахе.