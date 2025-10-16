Четверг, 16 Октября 2025 11:56

АрмИнфо.Уголовно-исполнительное учреждение "Больница для осужденных" Министерства юстиции РА будет закрыта. Решение об этом принято на заседании правительства РА 16 октября.

Как отмечается в обосновании проекта решения, ранее обсуждалась возможность закрытия уголовно- исполнительных учреждений Министерства юстиции "Нубарашен", "Вардашен", "Больница для осужденных" и "Ереван-Кентрон". В настоящее время речь идет об УИУ "Больница для осужденных", которое будет закрыто. Данное УИУ не соответствует современным требованиям, предъявляемым к медицинскому учреждению, что неоднократно фиксировалось международными и местными органами. В частности, Комитет Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания опубликовал 13 ноября 2024 года доклад по результатам своего визита в Армению, в котором, в частности, говорилось: "Что касается больницы для осужденных, то условия содержания там ухудшились после очередного визита в 2019 году, всё учреждение находится в состоянии глубокой негодности (за исключением некоторых помещений, ранее отремонтированных за счёт собственных средств пациентов). Вкратце, условия содержания в больнице не соответствуют медицинскому учреждению, и Комитет призывает власти Армении как можно скорее закрыть её". Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что дальнейшая деятельность больницы противоречит принятым международным стандартам в области медицинской помощи и обслуживания. В то же время, прекращение деятельности учреждения позволит более целенаправленно и эффективно использовать выделенные ресурсы и финансовые средства, а также организовать лечение осужденных и задержанных лиц с психическими расстройствами в специализированном подразделении. Для реализации вышеуказанной цели в уголовно-исполнительном учреждении "Армавир" создан новый корпус государственной некоммерческой организации "Центр пенитенциарной медицины" с численностью персонала в 100 человек.

Также следует отметить, что лечение лиц с психическими расстройствами, содержащихся в учреждении, планируется организовать и в профессиональном центре "Национальный центр психиатрической помощи".

Что касается передачи оружия, боеприпасов и специальных средств, закрепленных за УИУ "Больница для осужденных", то их сохранность должна быть обеспечена до прекращения деятельности учреждения, после передачи осужденных и задержанных лиц.