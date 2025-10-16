Четверг, 16 Октября 2025 11:54

АрмИнфо. Октябрь является Всемирным месяцем осведомленности о раке молочной железы, целью которого является привлечение внимания к проблеме ранней диагностики, лечения и профилактики этого заболевания. Об этом 16 октября на заседании правительства заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

По ее словам, как правило, в этот день здания освещаются соответствующими рекламными щитами и плакатами. Целью акции является повышение осведомленности о раке молочной железы, который является самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин.

Министр отметила, что в текущем году в Армении началась реализация скрининговой программы, согласно которой бенефициары социального

пакета в рамках государственного заказа могут пройти бесплатное медицинское обследование. Речь, в первую очередь, идет о врачах, учителях, госслужащих и членов их семей. Также бесплатны услуги маммографии.

Аванесян напомнила о лозунге "Обследование может спасти жизнь", призвав женщин пройти медицинское обследование, что позволит не только своевременно выявить и устранить заболевание, но и вести нормальную жизнь.

В этой связи, премьер -министр РА Никол Пашинян предложил публиковать статические данные относительно того, какой процент больных полностью выздоровел в результате ранней диагностики. По его мнению, это стало бы очень хорошей пропагандой для лиц, нуждающихся в медицинском освидетельствовании.

Аванесян заметила, что и в 2023, и в 2024 годах в стране наблюдается сокращение смертности в результате заболеваемости раком молочной железы.