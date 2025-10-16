АрмИнфо.Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии закладки фундамента комплекса по производству минеральных удобрений на Туркменабатском химическом заводе имени С.А.Ниязова.
Химическая промышленность Туркменистана под мудрым руководством главы государства, достойно продолжающего великие начинания Героя-Аркадага, стремительно развивается, выступая важной составляющей стратегии диверсификации национальной экономики. Колоссальные природные ресурсы страны позволяют обеспечивать отрасль сырьём. Туркменистан, который не ограничивается только экспортом сырья и стремится к его глубокой переработке, формирует высокотехнологичную и конкурентоспособную химическую индустрию.
Наша страна, занимающая одну из лидирующих позиций в мире по запасам природного газа, последовательно реализует политику, нацеленную на эффективное использование этих богатств. Газохимическая промышленность, производящая из природного газа продукцию, высоковостребованную на мировых рынках, занимает одно из основных мест в этой стратегии.
Туркменистан также укрепляет свои позиции на международных рынках в качестве крупного производителя минеральных удобрений. Оснащённые передовым оборудованием современные заводы в Мары, Теджене и Гарабогазе производят аммиак и карбамид высокого качества. Наряду с полным удовлетворением потребностей сельского хозяйства Туркменистана созданы возможности для экспорта этой продукции за рубеж, что является стратегическим вкладом, вносимым не только в обеспечение продовольственного изобилия нашей страны, но и наших партнёров.
Одним из самых известных в мире предприятий национальной нефтегазохимической промышленности является газохимический комплекс в Киянлы, который производит широкий спектр продукции, включая трубы, полиэтилен и полипропилен, применяемый в лёгкой промышленности, автомобилестроении и во многих других отраслях. Выпуск этой продукции, высокое качество которой подтверждено международными сертификатами, содействует развитию отечественной перерабатывающей индустрии и повышению её конкурентоспособности.
Завод по производству экологически чистого бензина из природного газа в Ахале выступает в ряду передовых инновационных проектов в мире. Это демонстрирует, что наша страна не ограничивается только диверсификацией промышленности, а стремится внедрять экологически чистые, передовые технологии.
Туркменистан занимает одно из ведущих мест в мире по запасам йодо-бромных промышленных вод. Заводы «Hazar», «Balkanabat» и «Bereket» являются крупными предприятиями по производству технического йода. Создание дополнительных мощностей в рамках новых инвестиционных проектов призвано стать вкладом в дальнейшее повышение экспортного потенциала страны в этой области.
Кроме того, в Лебапском велаяте успешно функционирует Гарлыкский горнорудный комплекс по выпуску калийных удобрений. Строительство дополнительного нового комплекса на Туркменабатском химическом заводе позволит полностью обеспечить всеми видами минеральных удобрений сельское хозяйство.
Развитие химической промышленности неразрывно связано с реализуемой страной инвестиционной политикой. Сотрудничество с такими ведущими компаниями мира, как «Daewoo» (Республика Корея), «Mitsubishi» (Япония), содействует внедрению высокотехнологичных и экологически чистых производственных процессов.
Наличие высокотехнологичных производств требует соответствующего кадрового обеспечения. Туркменабатская средняя профессиональная техническая школа Государственного концерна «Türkmenhimiýa», а также высшие учебные заведения страны осуществляют подготовку специалистов, способных управлять современными производствами.