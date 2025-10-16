Четверг, 16 Октября 2025 09:56

АрмИнфо.Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии закладки фундамента комплекса по производству минеральных удобрений на Туркмен­абатском химическом заводе имени С.А.Ниязова.

Химическая промышленность Туркменистана под мудрым руководством главы государства, достойно продолжающего великие начинания Героя-Аркадага, стремительно развивается, выступая важной составляющей стратегии диверсификации нацио­нальной экономики. Колоссальные природные ресурсы страны позволяют обеспечивать отрасль сырьём. Туркменистан, который не ограничивается только экспортом сырья и стремится к его глубокой переработке, формирует высокотехнологичную и конкурентоспособную химическую индустрию.

Наша страна, занимающая одну из лидирующих позиций в мире по запасам природного газа, последовательно реализует политику, нацеленную на эффективное использование этих богатств. Газохимическая промышленность, производящая из природного газа продукцию, высоковостребованную на мировых рынках, занимает одно из основных мест в этой стратегии.

Туркменистан также укрепляет свои позиции на международных рынках в качестве крупного производителя минеральных удобрений. Оснащённые передовым оборудованием современные заводы в Мары, Теджене и Гарабогазе производят аммиак и карбамид высокого качества. Наряду с полным удовлетворением потребностей сельского хозяйства Туркменистана созданы возможности для экспорта этой продукции за рубеж, что является стратегическим вкладом, вносимым не только в обеспечение продовольственного изобилия нашей страны, но и наших партнёров.

Одним из самых известных в мире предприятий национальной нефтегазохимической промышленности является газохимический комплекс в Киянлы, который производит широкий спектр продукции, включая трубы, полиэтилен и полипропилен, применяе­мый в лёгкой промышленности, автомобилестроении и во многих других отраслях. Выпуск этой продукции, высокое качество которой подтверждено международными сертификатами, содействует развитию отечественной перерабатывающей индустрии и повышению её конкурентоспособности.

Завод по производству экологически чистого бензина из природного газа в Ахале выступает в ряду передовых инновационных проектов в мире. Это демонстрирует, что наша страна не ограничивается только диверсификацией промышленности, а стремится внедрять экологически чистые, передовые технологии.

Туркменистан занимает одно из ведущих мест в мире по запасам йодо-бромных промышленных вод. Заводы «Hazar», «Balkanabat» и «Bereket» являются крупными предприятиями по производству технического йода. Создание дополнительных мощностей в рамках новых инвестиционных проектов призвано стать вкладом в дальнейшее повышение экспортного потенциала страны в этой области.

Кроме того, в Лебапском велаяте успешно функционирует ­Гарлыкский горнорудный комп­лекс по выпуску калийных удоб­рений. Строительство дополнительного нового комплекса на Туркменабатском химическом заводе позволит полностью обеспечить всеми видами минеральных удобрений сельское хозяйство.

Развитие химической промышленности неразрывно связано с реализуемой страной инвестиционной политикой. Сотрудничество с такими ведущими компаниями мира, как «Daewoo» (Республика Корея), «Mitsubishi» (Япония), содействует внедрению высокотехнологичных и экологически чистых производственных процессов.

Наличие высокотехнологичных производств требует соответствующего кадрового обеспечения. Туркменабатская средняя профессиональная техническая школа Государственного концерна «Türkmenhimiýa», а также высшие учебные заведения страны осуществ­ляют подготовку специа­листов, способных управлять сов­ременными производствами.