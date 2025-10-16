Четверг, 16 Октября 2025 09:54

АрмИнфо. Арест бизнесмена и филантропа, президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна продлен на 30 суток. Такое решение поздно ночью принял Антикоррупционный суд под председательством судьи Ваге Долмазяна.

Суд не счел обоснованными обвинения в отмывании денег и экономических преступлениях, выдвинутые стороной обвинения против Самвела Карапетяна, и принял в качестве основания для продления ареста якобы содержавшийся в его заявлениях призыв к свержению конституционного строя.

Следует отметить, что прокуратура изменило и дополнило обвинение в адрес бизнесмена. Ему также предъявлено обвинение в отмывании денег.

17 июня в доме Самвела Карапетяна был проведен обыск, когда он публично выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви, после чего он был задержан, а впоследствии и арестован.