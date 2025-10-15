Среда, 15 Октября 2025 18:15

АрмИнфо.В Музее Сергея Параджанова состоялась ереванская премьера украинского документального оммажа <Сентиментальное путешествие на планету Параджанова> Тараса Томенко.

Фильм снят в 2024 году к 100-летию великого режиссера, сценариста, художника и коллажиста Сергея Параджанова по заказу Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ - Общественное вещание) студией <Ильенко Фильм Продакшенс>.

В основе доккартины Томенко - архивные материалы и сюрреалистические кукольные сцены, которые раскрывают уникальное творчество, художественное видение, непокорность, эксцентричность и бунтарский нрав Параджанова, демонстрируя его борьбу с репрессиями советского режима. Особое внимание было уделено киношедевру Параджанова - фильму <Тени забытых предков>, который получил мировую славу и в том числе послужил причиной его последующих преследований советским режимом. Представила фильм перед ереванским зрителем глава благотворительного фонда <Допомога> Елена Шевчук, которая и является соинициатором и организатором его показа на исторической родине режиссера. Она рассказала, что идея провести показ доккартины в Армении принадлежит украинской актрисе Римме Зюбиной, которая весной этого года приехала в Ереван с целью посетить Музей Параджанова и его могилу в Ереванском пантеоне им. Комитаса. Примечательно, что Зюбина озвучила одну из главных ролей в этом фильме. <Она очень прониклась историей жизни Сергея Параджанова и пообещала, что мы проведем кинопоказ именно в этом Музее>, - поделилась Е.Шевчук.

Она рассказала, что в течение двух месяцев вела переписки с НОТУ, Филиппом Ильенко - продюсером <Сентиментального путешествия на планету Параджанова>, сыном друга и соратника Сергея Параджанова, оператора-постановщика <Теней забытых предков> Юрия Ильенко, чтобы этот показ состоялся. Коснувшись личности великого режиссера, Елена Шевчук напомнила о его тяжелой судьбе, заметив, что его слава будет жить веками. <Параджанов представляет собой синергию армянской, украинской и грузинской культур, он культурный феномен, кинематографичный феномен. Для меня это событие очень важно, потому что это та связующая нить, которая объединяет Армению и Украину>, - сказала она.

Гостей поприветствовала и директор Музея Параджанова Анаит Микаелян. Отметив, что это не первая совместная инициатива с украинской общиной Армении и Посольством Украины, она выразила надежду, что сотрудничество будет продолжительным. <Параджанов всегда говорил, что он является сыном трех народов. Родился в Грузии, создал семью и достиг славы в Украине, но должен умереть в Армении. Так и произошло. И музей в некотором смысле стал символическим местом, где эти три народа чувствуют себя как дома. И для нас вовсе не случайным было предложение организовать показ в Музее - мы сразу же согласились, потому что считаем, что здесь вы себя чувствуете дома, потому что Параджанов действительно является символом трех народов>, - подметила директор Музея.

Отметим, что сценаристом картины выступил также Тарас Томенко, продюсерами - Филипп Ильенко, Андрей Ризванюк, Лукьян Галкин, Алена Голякова, оператором - Юрий Дунай, звук - Роман Гоменюк, музыка - Александр Черный. Общий бюджет составил 73 тыс.евро Фильм создан при финансовом содействии Европейского союза.

В Украине фильм вышел в прокат в мае 2025 года.

На фестивале Ukraina Festiwal Filmowy, который проходил в Польше, <Сентиментальное путешествие на планету Параджанова> было признано лучшим документальным фильмом. Картина Томенко удостоилась также различных наград в Украине.