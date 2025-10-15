Среда, 15 Октября 2025 16:17

АрмИнфо. Атаки на предпринимателя и благотворителя Самвела Карапетяна и Армянскую Апостольскую церковь планировались изначально. Об этом 15 октября журналистам заявил бывший председатель Комитета государственных доходов РА Давид Ананян.

По его словам, если проследить эволюцию событий, то нельзя не обратить внимание на скорость принятия решений. Сразу же после заявления Самвела Карапетяна, вставшего на защиту ААЦ, очень быстро последовали развития событий. "Конечно, не обошлось и без провокаций. По сути, речь идет об изоляции предпринимателя, которого держат в качестве заложника и который имеет очень большой вклад в становление Республики Армения", - отметил Давид Ананян.

Он отметил, что власти боятся Самвела Карапетяна. Если в отношении местных предпринимателей в контексте борьбы с коррупцией они просто приписывают им якобы незаконно нажитое имущество, то в отношении Карапетяна, который нажил свое состояние за пределами Армении, этот "рецепт" не действует. С одной стороны, власть предпринимает в отношении предпринимателя административный ресурс, а с другой стороны, она видит все более растущую в народе популярность Карапетяна, и по этой причине боится его.

Говоря об ААЦ, Ананян заметил, что Церковь является той общенациональной структурой, которая на протяжении своей 1700-летней истории ни разу не сталкивалась с проблемой прекращения своей деятельности. Даже в периоды утраты Арменией своей государственности, ААЦ продолжала функционировать. "Если есть повестка, требование и указание по нанесению ударов по основам государственности, то вся пропагандистская машина и весь государственный аппарат должен направить свои стрелы против ААЦ", - отметил экс-глава КГД, указав на не случайность атак на ААЦ.