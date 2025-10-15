Среда, 15 Октября 2025 16:06

АрмИнфо. Власти Армении хотят урегулировать вопросы, связанные с последствиями изменения климата. Комиссия Национального Собрания РА по территориальному управлению, местному самоуправлению, сельскому хозяйству и охране окружающей среды на заседании 15 октября выдала положительное заключение по представленному правительством РА проекту закона "О климате" и в пакете смежных документов.

Представляя пакет, заместитель министра окружающей среды РА Арам Меймарян подчеркнул, что законопроект регулирует организацию процессов разработки, реализации и координации политики по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему в Республике Армения. Он также регулирует отношения между правительством РА, главами областей, муниципалитетами, всеми зарегистрированными подразделениями и физическими лицами и иностранными юридическими лицами. Целью представленного документа является обеспечение правовых основ для планирования и реализации мер, направленных на сокращение выбросов парниковых газов в соответствии с международными обязательствами страны, планирование и реализация мер по адаптации к изменению климата, включая защиту населения, экономики и инфраструктуры от последствий изменения климата и повышение их устойчивости.

Документом также создается правовая база по формированию институциональной системы разработки, внедрения, оценки результатов, координации этих процессов и обеспечения подотчётности, установление полномочий органов государственной власти и местного самоуправления. Также планируется оказание содействия в формировании устойчивых финансовых потоков для реализации климатической политики посредством постоянного применения существующих и инновационных механизмов.

В пакете предусмотрены меры по обеспечению основы для создания и постоянного развития системы подотчётности и сертификации в соответствии с расширенными рамками прозрачности, предусмотренными Парижским соглашением, принятым в рамках Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении климата.

Путем применения законодательных актов власти страны хотят оказывать содействие развитию потенциала окружающей среды, населения, регионов, сообществ, секторов экономики и инфраструктуры в целях адаптации к последствиям изменения климата и повышения устойчивости к нему. В документе представлены основные понятия "климат", "изменение климата", "парниковые газы", "источник выбросов парниковых газов" и т.д.