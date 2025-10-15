Среда, 15 Октября 2025 15:24

АрмИнфо. Сын мэра Гюмри Вардана Гукасяна - Спартак Гукасян, помещен под домашний арест по обвинению в вымогательстве, совершенного посредством принуждения.

Как сообщает пресс-служба Следственного Комитета (СК) Армении, решение было принято по завершению предварительного расследования уголовного производства в Ширакском областном управлении Следкома. Отмечается, что в ходе расследования были получены данные о том, что Спартак Гукасян, используя свое социальное положение и авторитет, подошел к водителю грузового транспортного средства и потребовал отвезти имущество, находящееся в автомобиле в зону отдыха, принадлежащую ему и его семье. "Для того, чтобы проконтролировать действия водителя, он также поручил своему другу сесть в грузовик и сопровождать его. Водитель грузовика под воздействием страха, чтобы избежать негативных последствий, выполнил требование. В результате вышеуказанных действий Спартак Гукасян присвоил себе имущество, нанося серьезный ущерб общине Гюмри ", - говорится в сообщении Следкома.

В связи с вышесказанным, как отметили в источнике, возбуждено публичное уголовное преследование по п.4 ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса Армении, касающегося вымогательства, совершенного иным способом принуждения. " В отношении последнего в качестве меры пресечения был применен домашний арест. Уголовное производство с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору, для утверждения и передачи в суд для рассмотрения по существу", - резюмировали в СК.

Напомним, что ранее стало известно о задержании Спартака Гукасяна по обвинению в вымогательстве. Он был задержан на глазах у своего ребенка. Отмечалось, что он был доставлен в Ширакское областное управление полиции. Мэр Гюмри Вардан Гукасян тогда отмечал, что произошедшее имеет политический подтекст и связано с тем, что его сын присутствовал на заседании по делу предстоятеля Ширакской епархии ААЦ, архиепископа Микаэла Аджапахяна.