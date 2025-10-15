Среда, 15 Октября 2025 15:13

АрмИнфо. В Антикорупционном суде Армении 15 октября продолжился судебный процесс по делу бизнесмена Самвела Карапетяна. На суде рассматривается вопрос о продлении срока содержания его под арестом.

Заседание суда началось 14 октября и в 16.30 и продолжилось до глубокой ночи. Тогда сторона обвинения довольно долго представляла свои ходатайства.

Сегодня в беседе с журналистами адвокат Арам Вардеванян указал на нелогичность присутствия у зала суда усиленных нарядов полиции. Он напомнил, что 4 июля 2025 года, когда Самвел Карапетян провел в тюрьме меньше месяца, у здания суда собрались десятки тысяч человек, которые маршем прошли к зданию Службы национальной безопасности РА, и с того времени в отношении участников марша не было возбуждено ни одного уголовного дела, ни одного административного производства. Одно это, как заметил адвокат, является наглядным свидетельством отсутствия необходимости в столь значительном количестве полицейских у здания суда. "Эти митинги были мирными, и их основная цель - прекращение политического преследования. Накануне наши соотечественники выкрикивали лозунги с требованием о справедливости и восстановления права на свободу Самвела Карапетяна, что с правовой точки зрения неуязвимы", - сказал адвокат.

Он заметил, что сегодня на заседании суда свою позицию представит сторона защиты. Впрочем, как заметил Вардеванян, язык не поворачивается назвать вчерашние обоснования стороны обвинения позицией. "Они не представляли позиции, они просто читали то, что написано на бумаге, и это написанное ничего общего не имеет с Самвелом Карапетяном. Следователи практически не представили ни одного производства, которое они должны выполнить. В соответствии с международными требованиями, любое обоснование, направленное на ограничение свободы, должно иметь в основе конкретику, которой нет", - подчеркнул Вардеванян, вновь указав на политическое преследование бизнесмена. Это преследование, заметил адвокат, может иметь различные мотивы, одно из которых происходящие в стране политические процессы.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер-министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег. 15 августа Антикоррупционный суд, рано утром, после почти 10-часового рассмотрения ходатайства следователя, продлил арест Карапетяна еще на два месяца.