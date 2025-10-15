Среда, 15 Октября 2025 14:50

АрмИнфо. Адвокат Ара Зограбян обратился в Следственный комитет Армении с требованием обеспечить его встречу с главой Арагацотнской епархии Мкртичем Прошяном. Об этом сообщил сам Зограбян в беседе с журналистами перед зданием Следкома Армении.

Он еще раз подчеркнул, что не удается выяснить местонахождение Мкртича Прошяна после задержания, и эти действия правоохранителей подпадают под деяния, предусмотренные ст. 451 Уголовного кодекса Армении, касающегося насильственного исчезновения. Зограбян отметил, что это довольно тяжелая статья и сообщил, что уже представил сообщение в Следственный комитет по этому поводу, поскольку все его попытки встретиться со священнослужителем не увенчались успехом.

Он также рассказал, что остальные ранее задержанные пять священнослужителей епархии находятся в данный момент в здании следственного управления Еревана и имеют статус свидетелей. "Ранее, следственный орган осуществил обыски в домах священнослужителей, в резиденции предстоятеля Арагацотнской епархии, а также в домах нескольких мирян. Забрали несколько документов, компьютеры, в том числе изъяты компьютеры и телефоны семьи одной из мирян", - сообщил адвокат.

По его словам, уголовное дело связано с показаниями бывшего духовного настоятеля монастыря Ованавана отца Арама Аракеляна о принуждении к собраниям, а также с определенными финансовыми вопросами. "А сообщение представил основатель общественной организации "Союз информированных граждан" Даниел Иоаннисян. Весь этот процесс укладывается в антицерковную логику. Это очередное давление на Армянскую Апостольскую Церковь (ААЦ) ", - добавил Зограбян.

В свою очередь, пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима

Авдалян сообщила АрмИнфо, что необходимые процессуальные и доказательственные действия осуществляются в рамках предварительного расследования уголовного производства. "Производство возбуждено по факту воспрепятствования или принуждения к проведению собрания или участию в нем с использованием властных или служебных полномочий или обусловленного ими влияния, а также в целях стимулирования материального интереса к участию в собрании или отказа от него", - сказала Авдалян.

В свою очередь Даниел Ионесян на своей странице в Фейсбук подтвердил факт подачи заявления о преступлении в следственный орган. Он подчеркнул, что заявление было подано на основании интервью от 16 сентября Общественному телеканалу Армении со стороны уже бывшего духовного пастыря монастыря Ованавана отца Арама Аракеляна.

Последний заявил, что якобы в 2021 году его принуждали к участию в митингах оппозиции.