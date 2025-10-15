Среда, 15 Октября 2025 14:39

АрмИнфо. В Армении хотят снять возрастные ограничения для пар, желающих воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями, включая донорские программы и суррогатное материнство, с целью иметь ребенка.

Соответствующий законопроект, предусматривающий правки в Закон РА <О репродуктивном здоровье и репродуктивных правах>, представил в ходе заседания Постоянной парламентской комиссии по вопросам здравоохранения замминистра здравоохранения Армен Гаспарян 15 октября.

<Ранее у нас действовали ограничения - до 55 лет, а в случаях, когда женщина должна была сама выносить беременность - 53 года>, - заметил он. Необходимость в подобных изменениях возникла в связи с решением

Конституционного суда от 1 апреля с.г., который признал подобные ограничения неконституционными. Как следствие, правительство Армении в течение 3 месяцев после вступления в силу этого решения, должно было разработать законодательные акты и представить их в Национальное Собрание.

Профильная комиссия дала положительное заключение представленному законопроекту.