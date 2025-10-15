|Политик: Давление на Церковь становится не только инструментом внутренней политики, но и элементом политики регионального влияния
|Власти Армении развернули борьбу не против Католикоса, а против всей ААЦ - Нарек Карапетян
|Адвокат: Предстоятель Арагацоинской епархии ААЦ доставлен в следственное управление административного района Центр
|Давид Ананян: Атаки на Самвела Карапетяна и ААЦ планировались изначально
|Российский посол совершил рабочую поездку в Ширакскую область Армении
|Действующий председатель ОБСЕ подытожила визит в Армению
|Россия заинтересована в плотном взаимодействии с Азербайджаном в различных региональных форматах - Захарова
|Власти Армении хотят урегулировать вопросы, связанные с последствиями изменения климата
|Сын мэра Гюмри помещен под домашний арест по обвинению в вымогательстве - Следком Армении
|Адвокат: преследование Самвела Карапетяна связано с происходящими в стране политическими процессами
|Адвокат обратился в Следком Армении с требованием обеспечить встречу с главой Арагацотнской епархии
|В Армении предложили снять возрастные ограничения на использование вспомогательных репродуктивных технологий
|В Армении будет приостанавливаться лицензия на деятельность медицинских лабораторий при отсутствии в них систем качества
|Политик: Попробуйте угадать: кто жаловался на ААЦ всего 1-2 дня назад? Конечно же, "Пашазаде"
|Ряд священников задержаны при невыясненных обстоятельствах - адвокат
|Всеармянский совет по сохранению армянской церкви осудил задержания священнослужителей Арагацотнской епархии
|Арман Татоян: Арест священников ААЦ - часть политической кампании, развязанной Пашиняном против Церкви
|Армянские силовики задержали шестерых священнослужителей Арагацотнской епархии
|Национальному парку "Севан" нанесен ущерб на сумму свыше 33 млн драмов
|В Индии представлен опыт Армении в вопросах доступности и инклюзивности
|Армения и Нидерланды изучают возможности углубления стратегического партнерства
|Арам I отправился с Папским визитом в Канаду и США
|Замглавы МИД: Предложение России предоставить площадку для подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в силе
|В США обсудили разработку новой военной формы для ВС Армении
|<Арестами волну не остановить>: у Антикоррупционного суда проходит акция в поддержку Самвела Карапетяна
|Фестиваль ReAnimania возвращается: неделя анимации, мастер-классов и мировых имен
|Викинг с армянским сердцем: Марш памяти 72-летнего воина в честь павших героев по Европе
|Армения в ТОП-5 по уровню гнева среди населения по версии Gallup
|Товарищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для Алиева
|Школьная образовательная программа "Генерация искусственного интеллекта" охватит все регионы Армении
|Азербайджан перенес визит действующего председателя ОБСЕ в Баку
|Адвокат Карапетяна намерен обратиться к ЕС с требованием осудить Армению за содержание политзаключенных
|В Ереване прошло 11-е заседание Подкомитета по межчеловеческим контактам между Арменией и ЕС
|Пашинян: необходимо усиление роли ОБСЕ в обеспечении безопасности и стабильности в зоне ответственности организации
|Убивший четырех граждан мужчина дал признательные показания - СК
|Депутат НС РА удостоен медали Польши за заслуги перед наукой
|В Армению прибыла королева Бельгии Матильда
|Антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего чиновника, не представившего декларацию об имуществе и доходах
|Действующий председатель ОБСЕ: МГ Минская группа прекратит свое существование к 1 декабря
|Мирзоян: Вопрос изменения Конституции Армении никогда не был в повестке переговоров между Ереваном и Баку
|МОНКС и глава ведомства требуют от бывшего директор Института Геноцида армян компенсации в 5 млн драмов
|Мирзоян: Вопрос освобождения армянских пленных из Баку обсуждался с Байрамовым в Египте
|Политолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую систему
|Экс-замминистра обороны: Армения должна отвергнуть политику антипропаганды в отношении России, Китая и США
|Туркменистан призвал страны Содружества к формированию каспийского логистического хаба
|Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
|Нубар Афеян: Проводится большая работа по проблеме армянских военнопленных, содержащихся в тюрьмах Азербайджана
|Великобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану - заявление
|Нубар Афеян: "Фонд армянского духовного восстановления" стремится сделать шаг там, где люди переходят от выживания к исцелению
|Армянский офис Фонда ООН в области народонаселения официально запустил Страновую программу ЮНФПА на 2026-2030 годы
|Армения в ООН подтвердила приверженность обеспечению полной и эффективной защиты прав детей
|Мирзоян на "Саммите мира" переговорил с Байрамовым
|Член Комиссии по предупреждению коррупции подала в отставку
|Глава Минсоцтруда Армении и посол России обсудили вопросы содействия беженцам из Арцаха
|Генсек МИД Армении встретился с руководителем фонда Иранистики
|Папикян принял участие в открытия международной выставки "AUSA" в Вашингтоне
|Руководитель аппарата премьера Армении провел встречу с послом Германии
|Слушания в селе Гиневет по эксплуатации рудника в Кармир Саре были незаконно приостановлены - экоактивист
|В Ереване отметили годовщину освобождения Ереванской крепости от персидского ига
|Генсек МИД Армении находится с визитом в Тегеране
|Читать больше
АрмИнфо.В Армении будет приостанавливаться лицензия на деятельность медицинских лабораторий при отсутствии в них систем качества. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам здравоохранения на заседании 15 октября выдала положительное заключение по представленным правительством РА во втором и окончательном чтении поправкам в законе "О медицинской помощи и обслуживании населения".
Выступая на заседании комиссии, заместитель министра здравоохранения Лена Нанушян напомнила, что в 2021 году был принят закон, обязывающий все лаборатории внедрить системы управления качеством с крайним сроком до марта 2025 года. Однако за это время возникли различные обстоятельства, по причине которых не все сумели это обеспечить.
Поправками устанавливается, что лицензии лабораторий, не внедривших такие системы, будут приостановлены до устранения этого пробела. Кроме того, лаборатории, имеющие международную или местную сертификацию либо аккредитацию, будут освобождены от дополнительного внедрения систем управления качеством, так как они уже соответствуют международным стандартам. Проектом также предусматривается создание реестра, где будут объединены данные обо всех действующих лабораториях в Армении. На данный момент 131 организация, осуществляющая лабораторную деятельность, уже получила положительное заключение уполномоченного органа о внедрении систем управления качеством. -0-
|Политик: Давление на Церковь становится не только инструментом внутренней политики, но и элементом политики регионального влияния
|Власти Армении развернули борьбу не против Католикоса, а против всей ААЦ - Нарек Карапетян
|Адвокат: Предстоятель Арагацоинской епархии ААЦ доставлен в следственное управление административного района Центр
|Давид Ананян: Атаки на Самвела Карапетяна и ААЦ планировались изначально
|Российский посол совершил рабочую поездку в Ширакскую область Армении
|Действующий председатель ОБСЕ подытожила визит в Армению
|Россия заинтересована в плотном взаимодействии с Азербайджаном в различных региональных форматах - Захарова
|Власти Армении хотят урегулировать вопросы, связанные с последствиями изменения климата
|Сын мэра Гюмри помещен под домашний арест по обвинению в вымогательстве - Следком Армении
|Адвокат: преследование Самвела Карапетяна связано с происходящими в стране политическими процессами
|Адвокат обратился в Следком Армении с требованием обеспечить встречу с главой Арагацотнской епархии
|В Армении предложили снять возрастные ограничения на использование вспомогательных репродуктивных технологий
|В Армении будет приостанавливаться лицензия на деятельность медицинских лабораторий при отсутствии в них систем качества
|Политик: Попробуйте угадать: кто жаловался на ААЦ всего 1-2 дня назад? Конечно же, "Пашазаде"
|Ряд священников задержаны при невыясненных обстоятельствах - адвокат
|Всеармянский совет по сохранению армянской церкви осудил задержания священнослужителей Арагацотнской епархии
|Арман Татоян: Арест священников ААЦ - часть политической кампании, развязанной Пашиняном против Церкви
|Армянские силовики задержали шестерых священнослужителей Арагацотнской епархии
|Национальному парку "Севан" нанесен ущерб на сумму свыше 33 млн драмов
|В Индии представлен опыт Армении в вопросах доступности и инклюзивности
|Армения и Нидерланды изучают возможности углубления стратегического партнерства
|Арам I отправился с Папским визитом в Канаду и США
|Замглавы МИД: Предложение России предоставить площадку для подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в силе
|В США обсудили разработку новой военной формы для ВС Армении
|<Арестами волну не остановить>: у Антикоррупционного суда проходит акция в поддержку Самвела Карапетяна
|Фестиваль ReAnimania возвращается: неделя анимации, мастер-классов и мировых имен
|Викинг с армянским сердцем: Марш памяти 72-летнего воина в честь павших героев по Европе
|Армения в ТОП-5 по уровню гнева среди населения по версии Gallup
|Товарищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для Алиева
|Школьная образовательная программа "Генерация искусственного интеллекта" охватит все регионы Армении
|Азербайджан перенес визит действующего председателя ОБСЕ в Баку
|Адвокат Карапетяна намерен обратиться к ЕС с требованием осудить Армению за содержание политзаключенных
|В Ереване прошло 11-е заседание Подкомитета по межчеловеческим контактам между Арменией и ЕС
|Пашинян: необходимо усиление роли ОБСЕ в обеспечении безопасности и стабильности в зоне ответственности организации
|Убивший четырех граждан мужчина дал признательные показания - СК
|Депутат НС РА удостоен медали Польши за заслуги перед наукой
|В Армению прибыла королева Бельгии Матильда
|Антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего чиновника, не представившего декларацию об имуществе и доходах
|Действующий председатель ОБСЕ: МГ Минская группа прекратит свое существование к 1 декабря
|Мирзоян: Вопрос изменения Конституции Армении никогда не был в повестке переговоров между Ереваном и Баку
|МОНКС и глава ведомства требуют от бывшего директор Института Геноцида армян компенсации в 5 млн драмов
|Мирзоян: Вопрос освобождения армянских пленных из Баку обсуждался с Байрамовым в Египте
|Политолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую систему
|Экс-замминистра обороны: Армения должна отвергнуть политику антипропаганды в отношении России, Китая и США
|Туркменистан призвал страны Содружества к формированию каспийского логистического хаба
|Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
|Нубар Афеян: Проводится большая работа по проблеме армянских военнопленных, содержащихся в тюрьмах Азербайджана
|Великобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану - заявление
|Нубар Афеян: "Фонд армянского духовного восстановления" стремится сделать шаг там, где люди переходят от выживания к исцелению
|Армянский офис Фонда ООН в области народонаселения официально запустил Страновую программу ЮНФПА на 2026-2030 годы
|Армения в ООН подтвердила приверженность обеспечению полной и эффективной защиты прав детей
|Мирзоян на "Саммите мира" переговорил с Байрамовым
|Член Комиссии по предупреждению коррупции подала в отставку
|Глава Минсоцтруда Армении и посол России обсудили вопросы содействия беженцам из Арцаха
|Генсек МИД Армении встретился с руководителем фонда Иранистики
|Папикян принял участие в открытия международной выставки "AUSA" в Вашингтоне
|Руководитель аппарата премьера Армении провел встречу с послом Германии
|Слушания в селе Гиневет по эксплуатации рудника в Кармир Саре были незаконно приостановлены - экоактивист
|В Ереване отметили годовщину освобождения Ереванской крепости от персидского ига
|Генсек МИД Армении находится с визитом в Тегеране
|Читать больше
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
|Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
|Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
|Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
|Читать больше
|Товарищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для Алиева
|Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
|Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
|После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
|Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
|В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян