АрмИнфо.В Армении будет приостанавливаться лицензия на деятельность медицинских лабораторий при отсутствии в них систем качества. Комиссия Национального Собрания РА по вопросам здравоохранения на заседании 15 октября выдала положительное заключение по представленным правительством РА во втором и окончательном чтении поправкам в законе "О медицинской помощи и обслуживании населения".

Выступая на заседании комиссии, заместитель министра здравоохранения Лена Нанушян напомнила, что в 2021 году был принят закон, обязывающий все лаборатории внедрить системы управления качеством с крайним сроком до марта 2025 года. Однако за это время возникли различные обстоятельства, по причине которых не все сумели это обеспечить.

Поправками устанавливается, что лицензии лабораторий, не внедривших такие системы, будут приостановлены до устранения этого пробела. Кроме того, лаборатории, имеющие международную или местную сертификацию либо аккредитацию, будут освобождены от дополнительного внедрения систем управления качеством, так как они уже соответствуют международным стандартам. Проектом также предусматривается создание реестра, где будут объединены данные обо всех действующих лабораториях в Армении. На данный момент 131 организация, осуществляющая лабораторную деятельность, уже получила положительное заключение уполномоченного органа о внедрении систем управления качеством. -0-