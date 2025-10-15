Среда, 15 Октября 2025 14:06

АрмИнфо. Когда духовный лидер Азербайджана Аллахшукюр Пашазаде жалуется на Армянскую Апостольскую Святую Церковь, за этим немедленно следует волна репрессий со стороны премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Об этом на своей странице в Facebook пишет Севак Хачатрян, возглавляющий список блока "Победа" на выборах в органы местного самоуправления Вагаршапата

"Вспомните, что непосредственно перед нападением на Патриархию тот же Пашазаде жаловался на Патриарха. Сегодняшний день начался с очередной новости о репрессиях против Армянской Апостольской Церкви - ареста священнослужителей Арагацотнской епархии. Попробуйте угадать: кто жаловался на ААЦ всего 1-2 дня назад, конечно же, Пашазаде. Вот все, что нужно знать о нашей действительности", - написал он