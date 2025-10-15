Среда, 15 Октября 2025 13:34

АрмИнфо.Ряд священников задержаны при невыясненных пока обстоятельствах. Предстоятель Арагацотнской епархии, епископ Мкртич фактически исчез и оказался вне юрисдикции защиты в результате действий государства. Об этом в беседе с журналистами заявила адвокат Армине Фанян.

"Государство отказывается раскрывать его местонахождение, и сейчас мы пытаемся его выяснить. Позвольте мне сказать, что это преступление, когда человек оказывается вне юрисдикции защиты закона. Мы находимся здесь уже долгое время, был проведён обыск, и Его Святейшество ушёл вместе со следователем, проводившим обыск, вероятно, для доставки в орган предварительного расследования, но его местонахождение в настоящее время неизвестно", - отметила адвокат.

На вопрос о том, что лежит в основе этих действий, она отметила, что, вероятно, это последствия обсуждений отца Арама с Петросом Казаряном на ОТА.

"Двери следственного органа закрыты, адвокаты пытаются войти, у нас есть вопросы, но двери закрыты. Некоторые священники вышли, получив повестки на допрос. В настоящее время, по нашим данным, внутри находится один священник, но говорят, что там находятся и другие люди, в том числе, и несколько светских служащих", - добавила Армине Фанян.

Ранее сообщалось, что в числе задержанных священники отец Парен, отец Манук, отец Айк, отец Мкртич, отец Гевонд, а также епископ Мкртич Прошян - предстоятель Арагацотнской епархии.