Среда, 15 Октября 2025 13:31

АрмИнфо.Арест шести священников Армянской церкви и предстоятеля Арагацотской епархии, их преследование - часть политической кампании, развязанной Николом Пашиняном против Церкви и имеющей заранее разработанный план. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший омбудсмен Республики Армения Арман Татоян.

По его словам, адвокат Ара Зограбян уже заявил о незаконном лишении свободы священнослужителей Церкви и мирских служащих епархии. Более того, местонахождение главы епархии адвокату даже не сообщается.

"На посту премьер-министра Пашинян взял на себя функции суда, прокурора, следователя и оперативного работника и начал реализовывать очередной этап своего сценария политической мести Церкви. Сначала пропагандой власти, дискредитирующей и разъединяющей Церковь, а теперь и конкретными действиями.

Политическое преследование со стороны властей и заявления Азербайджана против ААЦ, как всегда, сегодня идут рука об руку. Всего несколько дней назад духовный лидер Азербайджана выступил с враждебными заявлениями и провокационными, беспочвенными обвинениями в адрес Армянской церкви", - подчеркнул экс-омбудсмен РА.