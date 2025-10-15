Среда, 15 Октября 2025 12:05

АрмИнфо.По приглашению правительства Индии, правительства штата Гоа и представительства ООН в Индии депутат Национального Собрания РА Заруи Батоян приняла участие в международном фестивале "Purple Fest 2025", который проходил с 9 по 12 октября. Цель фестиваля - продвижение инклюзивности и доступности.

Как передает пресс-служба НС, в качестве спикера депутат армянского парламента приняла участие в панельных дискуссиях, посвященных участию людей с ограниченными возможностями в политической жизни, универсальному дизайну и доступности медицинских услуг. В ходе обсуждений Заруи Батоян представила опыт Армении, коснулась законодательной базы, регулирующей сферу, и проблем, с которыми сталкивается страна.

Депутат парламента подчеркнула необходимость обеспечения непрерывности процессов инклюзивности и доступности, а также важность обмена опытом на местном и международном уровнях.

Фестиваль сопровождался выставками, культурными программами, демонстрациями вспомогательных технологий и инновационных решений, а также различными развлекательными мероприятиями.