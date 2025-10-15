Среда, 15 Октября 2025 11:59

АрмИнфо. С целью обеспечения реализации пунктов Декларации о стратегическом партнерстве между Арменией и Нидерландами, касающихся экономического сотрудничества и инфраструктуры, 13-14 октября состоялся совместный визит заместителей министров иностранных дел, экономики, окружающей среды, территориального управления и инфраструктур Республики в Королевство Нидерландов.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в рамках рабочего визита в Нидерланды, армянская делегация провела ряд встреч с представителями Главного управления внешнеэкономических связей МИД Нидерландов, Нидерландской международной инвестиционной организации, Министерства сельского хозяйства, рыболовства, продовольственной безопасности и охраны окружающей среды, Водного партнерства, Центра содействия импорту из развивающихся (партнерских) стран и другими партнерами.

В ходе визита стороны продуктивно обсудили вопросы совместной работы, направленной на углубление стратегического партнерства, а также наметили перспективы реализации эффективных шагов.

Были затронуты вопросы по широкому кругу сфер двустороннего экономического сотрудничества, включая туризм, транспорт, кибербезопасность, торговлю и инвестиции, а также сотрудничество в области сельского хозяйства с использованием современных технологических решений, борьба с гибридными угрозами, управление водными ресурсами.