Вторник, 14 Октября 2025 21:58

АрмИнфо. Министр обороны РА Сурен Папикян в Вашингтоне встретился с руководством американской компании <Милликен>, специализирующейся на разработке и производстве военной формы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках разработки новой формы для вооруженных сил Армении.

Напомним, что это уже вторая встреча министра обороны с представителями компании Милликен. Первая состоялась в декабре 2024г. в посольстве США в Армении. А в январе 2024 года Минобороны сообщало, что при выборе новой униформы МО будет действовать в соответствии с критериями НАТО, а также результатами изучения международного опыта. В этом процессе были изучены образцы военных форм США, Франции, Греции и Чехии.