Вторник, 14 Октября 2025 21:25

АрмИнфо. 17-й международный фестиваль анимационного кино и графического искусства ReAnimania (ReA) пройдет в этом году с 19 по 25 октября.

Зрителей ждёт насыщенная неделя, полная анимационных фильмов, мастер­классов, эксклюзивных проектов и встреч с ведущими международными специалистами отрасли. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится 19 октября в Доме кино, после чего будет показан франко­бельгийский фильм <Великолепная жизнь Марселя Паньоля> режиссёра и аниматора Сильвена Шоме.

Важной составляющей фестиваля станет платформа <МарАни>, предназначенная для профессионалов отрасли. В рамках платформы с 22 по 24 октября в здании Всеармянского благотворительного союза (AGBU) пройдёт форум <МарАни>, где ведущие специалисты поделятся опытом и знаниями, а также состоятся панельные дискуссии.

Одними из специальных гостей форума станут участники творческой команды всемирно известного сериала Netflix "Arcane" Паскаль Шарюн, Сесиль Эрго-Эссем и Орельен Ресанкур, одна из режиссёров фильма Pixar "Elio" Мадлен Шарафян, лауреат премии <Оскар> режиссёр Михаэль Дюдок де Вит.

В рамках форума <МарАни> в этом году также будет проведена платформа совместного производства CoReAct, на которой будут представлены 11 проектов армянских аниматоров. Участники покажут свои работы международным экспертам. Лучшие работы удостоятся денежных призов.

На фестиваль приедут также знаменитый итальянский художник комиксов, сценарист, режиссёр и иллюстратор Лоренцо Матотти - автор официального постера 17-го международного фестиваля ReA. Помимо этого, посетители фестиваля смогут увидеть выставку его работ в рамках программы ReA Comics.

Также Армению посетят мультипликатор и автор комиксов армянского происхождения Шарль Бeрбeрян, испанский художник комиксов, иллюстратор и аниматор Фермин Солис, испанский режиссёр и художник анимационного кино Хавьер Ресио Грасиа, которые проведут свои воркшопы.

Главным партнёром ReAnimania выступает мэрия Еревана. Фестиваль проходит при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.