Вторник, 14 Октября 2025 21:08

АрмИнфо.Никто не станет спорить с тем, что героизм это когда идешь добровольно защищать родину с оружием в руках во имя ее свободы. Вдвойне героизм - пройти все войны, которые выпали на долю твоей родины. А каким героизмом можно назвать то, что человек защищает свободу и независимость страны, будучи представителем совершенно другой национальности?

Оказавшись случайно в Армении в 80-х, эстонец Феликс Бурман остался здесь навсегда - женился, вырастил детей в Армении, выучил язык, получил гражданство. Он полностью прикипел любовью к армянской земле и ее народу. Каждый раз, самоотверженно, беря оружие в руки, эстонец, которого многие знают по кличке <викинг> не только защищал армянскую землю, но и наставлял и воодушевлял молодых воинов. Сейчас Феликсу Бруману уже 72 года, и пройдя такой сложный жизненный путь, он принял решение отдать дань уважения памяти всем павшим армянским воинам. Он решил увековечить память тех, с кем шел плечом к плечу, тех, кто не вернулся - маршем памяти в Европе.

Надев военную форму с боевыми орденами, эстонский викинг 9 октября вылетел в Австрию (Вену), откуда уже пешком направится в Швейцарию, затем во Францию, Германию, Польшу, Латвию, откуда дошагает до своей исторической родины - до Эстонии. По его расчетам на все это уйдет более двух месяцев. В сутки Бруман планирует посвящать пути 18 часов. Остальное время писать картины, продавать их, чтобы обеспечить себе пропитание, общаться с людьми, в том числе армянами из Диаспоры. Бруман планирует рассказывать встречным о своих боевых товарищах, о героях Арцахских войн, заходить в армянские храмы и зажигать там свечи в память о всех павших солдатах.

В некоторых городах его встретят, помогут с ночлегом и питанием, в некоторых - он планирует ночевать под открытым небом. Будучи настоящим воином, Бруман признавался, что не видит каких-либо рисков для себя и готов пройти этот нелегкий путь, невзирая на свой возраст.

<Можно не всегда оружием, но и своими поступками послужить республике, в которой ты живешь>, - говорил в одном из крайних интервью эстонец.

Помочь в реализации такой идеи Бруману помог его давний друг Артур Нжде (спортсмен, автор книги CROSSFIT HAYASTAN). В своих блогах в социальных сетях (Фейсбук, Инстаграм) Нжде сообщает о состоянии и местоположении <викинга>. Желающие оказать финансовую помощь/или же встретить/накормить/предоставить ночлег, могут связаться с Арутром Нжде, который на постоянной связи в течение всего периода марша памяти с воином Феликсом Бурманом.

Примечательно, что сам Бурман не говорит о своем геройстве, он просто называет Армению своим домом, а ее боль, видимо, считает своей. Его история - это скорее про выбор, про самоотверженность, преданность и благодарность. Про то, что любовь к родине определяется не по праву рождения, а по духу. Его подвиг - это не жест ради славы, а скорее благодарность, проявление солдатской чести и человеческой верности.