Arminfo.info


ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В США обсудили разработку новой военной формы для ВС АрменииВ США обсудили разработку новой военной формы для ВС Армении
<Арестами волну не остановить>: у Антикоррупционного суда проходит акция в поддержку Самвела Карапетяна<Арестами волну не остановить>: у Антикоррупционного суда проходит акция в поддержку Самвела Карапетяна
Фестиваль ReAnimania возвращается: неделя анимации, мастер-классов и мировых именФестиваль ReAnimania возвращается: неделя анимации, мастер-классов и мировых имен
Викинг с армянским сердцем: Марш памяти 72-летнего воина в честь павших героев по ЕвропеВикинг с армянским сердцем: Марш памяти 72-летнего воина в честь павших героев по Европе
Армения в ТОП-5 по уровню гнева среди населения по версии GallupАрмения в ТОП-5 по уровню гнева среди населения по версии Gallup
Товарищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для АлиеваТоварищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для Алиева
Школьная образовательная программа Школьная образовательная программа "Генерация искусственного интеллекта" охватит все регионы Армении
Азербайджан перенес визит действующего председателя ОБСЕ в БакуАзербайджан перенес визит действующего председателя ОБСЕ в Баку
Адвокат Карапетяна намерен обратиться к ЕС с требованием осудить Армению за содержание политзаключенныхАдвокат Карапетяна намерен обратиться к ЕС с требованием осудить Армению за содержание политзаключенных
В Ереване прошло 11-е заседание Подкомитета по межчеловеческим контактам между Арменией и ЕСВ Ереване прошло 11-е заседание Подкомитета по межчеловеческим контактам между Арменией и ЕС
Пашинян: необходимо усиление роли ОБСЕ в обеспечении безопасности и стабильности в зоне ответственности организацииПашинян: необходимо усиление роли ОБСЕ в обеспечении безопасности и стабильности в зоне ответственности организации
Убивший четырех граждан мужчина дал признательные показания - СКУбивший четырех граждан мужчина дал признательные показания - СК
Депутат НС РА удостоен медали Польши за заслуги перед наукойДепутат НС РА удостоен медали Польши за заслуги перед наукой
В Армению прибыла королева Бельгии МатильдаВ Армению прибыла королева Бельгии Матильда
Антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего чиновника, не представившего декларацию об имуществе и доходахАнтикоррупционный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего чиновника, не представившего декларацию об имуществе и доходах
Действующий председатель ОБСЕ: МГ Минская группа прекратит свое существование к 1 декабряДействующий председатель ОБСЕ: МГ Минская группа прекратит свое существование к 1 декабря
Мирзоян: Вопрос изменения Конституции Армении никогда не был в повестке переговоров между Ереваном и БакуМирзоян: Вопрос изменения Конституции Армении никогда не был в повестке переговоров между Ереваном и Баку
МОНКС и глава ведомства требуют от бывшего директор Института Геноцида армян компенсации в 5 млн драмовМОНКС и глава ведомства требуют от бывшего директор Института Геноцида армян компенсации в 5 млн драмов
Мирзоян: Вопрос освобождения армянских пленных из Баку обсуждался с Байрамовым в ЕгиптеМирзоян: Вопрос освобождения армянских пленных из Баку обсуждался с Байрамовым в Египте
Политолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую системуПолитолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую систему
Экс-замминистра обороны: Армения должна отвергнуть политику антипропаганды в отношении России, Китая и СШАЭкс-замминистра обороны: Армения должна отвергнуть политику антипропаганды в отношении России, Китая и США
Туркменистан призвал страны Содружества к формированию каспийского логистического хабаТуркменистан призвал страны Содружества к формированию каспийского логистического хаба
Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственностьДавид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
Нубар Афеян: Проводится большая работа по проблеме армянских военнопленных, содержащихся в тюрьмах АзербайджанаНубар Афеян: Проводится большая работа по проблеме армянских военнопленных, содержащихся в тюрьмах Азербайджана
Великобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану - заявлениеВеликобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану - заявление
Нубар Афеян: Нубар Афеян: "Фонд армянского духовного восстановления" стремится сделать шаг там, где люди переходят от выживания к исцелению
Армянский офис Фонда ООН в области народонаселения официально запустил Страновую программу ЮНФПА на 2026-2030 годыАрмянский офис Фонда ООН в области народонаселения официально запустил Страновую программу ЮНФПА на 2026-2030 годы
Армения в ООН подтвердила приверженность обеспечению полной и эффективной защиты прав детейАрмения в ООН подтвердила приверженность обеспечению полной и эффективной защиты прав детей
Мирзоян на Мирзоян на "Саммите мира" переговорил с Байрамовым
Член Комиссии по предупреждению коррупции подала в отставкуЧлен Комиссии по предупреждению коррупции подала в отставку
Глава Минсоцтруда Армении и посол России обсудили вопросы содействия беженцам из АрцахаГлава Минсоцтруда Армении и посол России обсудили вопросы содействия беженцам из Арцаха
Генсек МИД Армении встретился с руководителем фонда ИранистикиГенсек МИД Армении встретился с руководителем фонда Иранистики
Папикян принял участие в открытия международной выставки Папикян принял участие в открытия международной выставки "AUSA" в Вашингтоне
Руководитель аппарата премьера Армении провел встречу с послом ГерманииРуководитель аппарата премьера Армении провел встречу с послом Германии
Слушания в селе Гиневет по эксплуатации рудника в Кармир Саре были незаконно приостановлены - экоактивистСлушания в селе Гиневет по эксплуатации рудника в Кармир Саре были незаконно приостановлены - экоактивист
В Ереване отметили годовщину освобождения Ереванской крепости от персидского игаВ Ереване отметили годовщину освобождения Ереванской крепости от персидского ига
Генсек МИД Армении находится с визитом в ТегеранеГенсек МИД Армении находится с визитом в Тегеране
Эксперт: Правки в федзаконе <О правовом положении иностранных граждан в РФ> не должны распространяться на лиц, осуществляющих грузо- и пассажирские перевозкиЭксперт: Правки в федзаконе <О правовом положении иностранных граждан в РФ> не должны распространяться на лиц, осуществляющих грузо- и пассажирские перевозки
Армения передала Азербайджану всё, что было возможно - политикАрмения передала Азербайджану всё, что было возможно - политик
Зампред АНК: Пашинян отказался от переговорного наследия первых трех президентов Армении по Арцаху и навлек на страну войнуЗампред АНК: Пашинян отказался от переговорного наследия первых трех президентов Армении по Арцаху и навлек на страну войну
В Египте состоялась встреча Пашиняна с АлиевымВ Египте состоялась встреча Пашиняна с Алиевым
Эксперт: Создаётся впечатление, что арцахский конфликт - это конфликт между главным Эксперт: Создаётся впечатление, что арцахский конфликт - это конфликт между главным "блогером" страны и бывшим руководством Армении
За последние 14 дней в Армении зарегистрировано 70 случаев заболевания коронавирусомЗа последние 14 дней в Армении зарегистрировано 70 случаев заболевания коронавирусом
Госминистр НКР сообщил о намерении создания благотворительного фонда для целевой помощи арцахским семьямГосминистр НКР сообщил о намерении создания благотворительного фонда для целевой помощи арцахским семьям
Сами власти Армении признают, что маршрут прокладки коридора по территории страны пока не определен - оппозиционерСами власти Армении признают, что маршрут прокладки коридора по территории страны пока не определен - оппозиционер
Следком Армении: Обвинение Карапетяну изменено и дополненоСледком Армении: Обвинение Карапетяну изменено и дополнено
Платформы Платформы "Гражданский договор" намеренно искажают высказывания координатора движения "По-нашему" - заявление
Зампред РПА: Пашинян обвиняет трех президентов Армении в том, в чем его самого винит армянский народЗампред РПА: Пашинян обвиняет трех президентов Армении в том, в чем его самого винит армянский народ
В Брюсселе состоялось восьмое заседание Совместного комитета по упрощению визового режима Армения-ЕСВ Брюсселе состоялось восьмое заседание Совместного комитета по упрощению визового режима Армения-ЕС
Ардшинбанк предлагает 3% Cashback при рефинансировании   ипотечных кредитов Ардшинбанк предлагает 3% Cashback при рефинансировании   ипотечных кредитов 
Глава Минздрава Армении призывает граждан вакцинироваться от гриппаГлава Минздрава Армении призывает граждан вакцинироваться от гриппа
Премьер: Все руководители Армении не претворили в жизнь предоставленные им великолепные возможности по решению нагорно- карабахского конфликтаПремьер: Все руководители Армении не претворили в жизнь предоставленные им великолепные возможности по решению нагорно- карабахского конфликта
ЦИК Армении: 9 политических сил подали документы для участия в выборах ВагаршапатеЦИК Армении: 9 политических сил подали документы для участия в выборах Вагаршапате
Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в заседании Совета глав государств СНГПрезидент Сердар Бердымухамедов принял участие в заседании Совета глав государств СНГ
Сборная Армении установила 4 мировых и 7 европейских рекордов на ЧМ в КаиреСборная Армении установила 4 мировых и 7 европейских рекордов на ЧМ в Каире
Глава Минобороны Армении отправился в СШАГлава Минобороны Армении отправился в США
Следствие предъявило очередное обвинение  Самвелу КарапетянуСледствие предъявило очередное обвинение  Самвелу Карапетяну
В Баку проходит трёхсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.В Баку проходит трёхсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.
Пашинян примет участие в  Пашинян примет участие в  "саммите мира" в Шарм-эль-Шейхе
Циклон принес в Армению дожди и понижение температуры воздухаЦиклон принес в Армению дожди и понижение температуры воздуха
Читать больше



Эксперты
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Политолог: Если Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церквиЭксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном КавказеПолитолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
Политолог: Власти Армении создают Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
Читать больше
Комментируемые
Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственностьДавид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированиемЖурнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран КеосаянПосле 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированиюЛевон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: ПашинянКтрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулируетОсканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графикиВ Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языкеЭксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризмаАдвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решениеОмбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: ПашинянСегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликтаВ ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта





Армения и Казахстан готовы к реализации имеющегося потенциала сотрудничестваАрмения и Казахстан готовы к реализации имеющегося потенциала сотрудничества