Вторник, 14 Октября 2025 17:15

АрмИнфо. Известный американо-канадский юрист- международник, специализирующийся на политической защите и правах человека Роберт Амстердам намерен обратиться в Европейский Союз с требованием осудить Армению за содержание политических заключенных. Об этом он заявил на пресс-конференции в Ереване, созванной в связи с сегодняшним судебным заседанием по рассмотрению меры пресечения российского бизнесмена Самвела Карапетяна, ранее арестованного в Ереване. Амстердам также представляет интересы арестованного бизнесмена.

В своем вводном слове, адвокат в первую очередь адвокат представил нарушения, которые допустил власти Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном по части задержании Карапетяна. В этом ключе он напомнил, что Армения подписала Европейскую конвенцию по правам человека и Пашинян, по сути, последовательно нарушает права, гарантируемые этой конвенцией, в том числе, не придерживаясь нейтралитета в отношении Армянской Апостольской церкви (ААЦ) и Католикоса всех армян Гарегина Второго.

Кроме того, он обратил внимание на нарушение 9 статьи Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей свободу слова, вероисповедания и религии, 10 статьи - право на свободу выражения мнений, и 18 статьи - преследование по политическим мотивам без реального правонарушения. "Помимо всего перечисленного, очевидно, что процесс несправедлив и абсурден, и бизнесмен находится в крайне тяжелых условиях заключения, которые просто недопустимы", - заметил адвокат-международник.

Далее Амстердам коснулся возможных последствий нарушений, допущенных властями Армении, выразив убеждение, что это создает неправильное представление о стране и скажется на ее международном имидже. "Помимо этого, наличие в стране политических заключенных плохо повлияет на экономику страны, может подорвать доверие к стране иностранных инвесторов, и ухудшит позиции Армении в целом", - добавил адвокат.

В связи с вышесказанным Амстердам представил действия, которые они намерены предпринять в целях защиты прав Самвела Карапетяна. В частности, по словам адвоката- международника, они собираются обратиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). "Таким образом, мы прольем свет на поведение Пашиняна. В течение месяца международное сообщество узнает о всех нарушениях, допущенных армянским премьером. Они узнают, что Пашинян сажает в тюрьму тех, кого воспринимает в качестве своих политических или религиозных оппонентов", - подчеркнул Амстердам.

Кроме того, он сообщил о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и другие международные правозащитные организации. "Что же касается национального суда, то от нашего имени выступает отличная группа адвокатов. Однако, учитывая политическую суть дела, все будет зависеть больше от того, насколько они (суды - ред.) свободы или контролируемы", - пояснил адвокат.

Амстердам также задался вопросом, чего подобным поведением добивается правящий в стране режим? Он выразил убеждение, что премьер-министр Армении в действительности запуганный человек, и его нападки на Армянскую Апостольскую церковь (ААЦ) и на ее последователей вызывают исключительную жалость. "Не ясно, какими страхами руководствуется армянский премьер, учитывая такое абсурдное обвинение. Очевидно, что власти пытаются подпортить рейтинг Карапетяна, потому что боятся предстоящих выборов, в том числе путем предъявления нового обвинения в отмывании денег. Однако они не выстоят до конца, а мы доведем дело не только до международных судов, но и до всех тех, кто будет в состоянии повлиять на действующую власть и заставить ее освободить всех политических заключенных", - резюмировал Амстердам.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег. 15 августа Антикоррупционный суд, рано утром, после почти 10-часового рассмотрения ходатайства следователя, продлил арест Карапетяна еще на два месяца.