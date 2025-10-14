Arminfo.info


 Вторник, 14 Октября 2025 17:15
Алине Григорян

Адвокат Карапетяна намерен обратиться к ЕС с требованием осудить Армению за содержание политзаключенных

Адвокат Карапетяна намерен обратиться к ЕС с требованием осудить Армению за содержание политзаключенных

АрмИнфо. Известный американо-канадский юрист- международник, специализирующийся на политической защите и правах человека Роберт Амстердам намерен обратиться в Европейский Союз с требованием осудить Армению за содержание политических заключенных. Об этом он заявил на пресс-конференции в Ереване, созванной в связи с сегодняшним судебным заседанием по рассмотрению меры пресечения российского бизнесмена Самвела Карапетяна, ранее арестованного в Ереване.  Амстердам также представляет интересы арестованного бизнесмена.

В своем вводном слове, адвокат в первую очередь адвокат представил нарушения, которые допустил власти Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном по части задержании Карапетяна. В этом ключе он напомнил, что Армения подписала Европейскую конвенцию по правам человека и Пашинян, по сути, последовательно нарушает права, гарантируемые этой конвенцией, в том числе, не придерживаясь нейтралитета в отношении Армянской Апостольской церкви (ААЦ) и Католикоса всех армян Гарегина Второго.

Кроме того, он обратил внимание на нарушение 9 статьи Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей свободу слова, вероисповедания и религии, 10 статьи - право на свободу выражения мнений, и 18 статьи - преследование по политическим мотивам без реального правонарушения.  "Помимо всего перечисленного, очевидно, что процесс несправедлив и абсурден, и бизнесмен находится в крайне тяжелых условиях заключения, которые просто недопустимы", - заметил адвокат-международник.

Далее Амстердам коснулся возможных последствий нарушений, допущенных властями Армении, выразив убеждение, что это создает неправильное представление о стране и скажется на ее международном имидже. "Помимо этого, наличие в стране политических заключенных плохо повлияет на экономику страны, может подорвать доверие к стране иностранных инвесторов, и ухудшит позиции Армении в целом", - добавил адвокат.

В связи с вышесказанным Амстердам представил действия, которые они намерены предпринять в целях защиты прав Самвела Карапетяна. В частности, по словам адвоката- международника, они собираются обратиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). "Таким образом, мы прольем свет на поведение Пашиняна. В течение месяца международное сообщество узнает о всех нарушениях, допущенных армянским премьером. Они узнают, что Пашинян сажает в тюрьму тех, кого воспринимает в качестве своих политических или религиозных оппонентов", - подчеркнул Амстердам.

Кроме того, он сообщил о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и другие международные правозащитные организации. "Что же касается национального суда, то от нашего имени выступает отличная группа адвокатов. Однако, учитывая политическую суть дела, все будет зависеть больше от того, насколько они (суды - ред.) свободы или контролируемы", - пояснил адвокат.

Амстердам также задался вопросом, чего подобным поведением добивается правящий в стране режим? Он выразил убеждение, что премьер-министр Армении в действительности запуганный человек, и его нападки на Армянскую Апостольскую церковь (ААЦ) и на ее последователей вызывают исключительную жалость. "Не ясно, какими страхами руководствуется армянский премьер, учитывая такое абсурдное обвинение. Очевидно, что власти пытаются подпортить рейтинг Карапетяна, потому что боятся предстоящих выборов, в том числе путем предъявления нового обвинения в отмывании денег. Однако они не выстоят до конца, а мы доведем дело не только до международных судов, но и до всех тех, кто будет в состоянии повлиять на действующую власть и заставить ее освободить всех политических заключенных", - резюмировал Амстердам.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Он содержится в УИУ "Ереван- Кентрон" (известный "подвал КГБ" в здании СНБ Армении). Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, в июле главе ГК "Ташир" было предъявлено новое обвинение в отмывании денег.  15 августа Антикоррупционный суд, рано утром, после почти 10-часового рассмотрения ходатайства следователя, продлил арест Карапетяна еще на два месяца.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
В США обсудили разработку новой военной формы для ВС АрменииВ США обсудили разработку новой военной формы для ВС Армении
<Арестами волну не остановить>: у Антикоррупционного суда проходит акция в поддержку Самвела Карапетяна<Арестами волну не остановить>: у Антикоррупционного суда проходит акция в поддержку Самвела Карапетяна
Фестиваль ReAnimania возвращается: неделя анимации, мастер-классов и мировых именФестиваль ReAnimania возвращается: неделя анимации, мастер-классов и мировых имен
Викинг с армянским сердцем: Марш памяти 72-летнего воина в честь павших героев по ЕвропеВикинг с армянским сердцем: Марш памяти 72-летнего воина в честь павших героев по Европе
Армения в ТОП-5 по уровню гнева среди населения по версии GallupАрмения в ТОП-5 по уровню гнева среди населения по версии Gallup
Товарищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для АлиеваТоварищ, друг или соотечественник - кто Пашинян для Алиева
Школьная образовательная программа Школьная образовательная программа "Генерация искусственного интеллекта" охватит все регионы Армении
Азербайджан перенес визит действующего председателя ОБСЕ в БакуАзербайджан перенес визит действующего председателя ОБСЕ в Баку
Адвокат Карапетяна намерен обратиться к ЕС с требованием осудить Армению за содержание политзаключенныхАдвокат Карапетяна намерен обратиться к ЕС с требованием осудить Армению за содержание политзаключенных
В Ереване прошло 11-е заседание Подкомитета по межчеловеческим контактам между Арменией и ЕСВ Ереване прошло 11-е заседание Подкомитета по межчеловеческим контактам между Арменией и ЕС
Пашинян: необходимо усиление роли ОБСЕ в обеспечении безопасности и стабильности в зоне ответственности организацииПашинян: необходимо усиление роли ОБСЕ в обеспечении безопасности и стабильности в зоне ответственности организации
Убивший четырех граждан мужчина дал признательные показания - СКУбивший четырех граждан мужчина дал признательные показания - СК
Депутат НС РА удостоен медали Польши за заслуги перед наукойДепутат НС РА удостоен медали Польши за заслуги перед наукой
В Армению прибыла королева Бельгии МатильдаВ Армению прибыла королева Бельгии Матильда
Антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего чиновника, не представившего декларацию об имуществе и доходахАнтикоррупционный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего чиновника, не представившего декларацию об имуществе и доходах
Действующий председатель ОБСЕ: МГ Минская группа прекратит свое существование к 1 декабряДействующий председатель ОБСЕ: МГ Минская группа прекратит свое существование к 1 декабря
Мирзоян: Вопрос изменения Конституции Армении никогда не был в повестке переговоров между Ереваном и БакуМирзоян: Вопрос изменения Конституции Армении никогда не был в повестке переговоров между Ереваном и Баку
МОНКС и глава ведомства требуют от бывшего директор Института Геноцида армян компенсации в 5 млн драмовМОНКС и глава ведомства требуют от бывшего директор Института Геноцида армян компенсации в 5 млн драмов
Мирзоян: Вопрос освобождения армянских пленных из Баку обсуждался с Байрамовым в ЕгиптеМирзоян: Вопрос освобождения армянских пленных из Баку обсуждался с Байрамовым в Египте
Политолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую системуПолитолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую систему
Экс-замминистра обороны: Армения должна отвергнуть политику антипропаганды в отношении России, Китая и СШАЭкс-замминистра обороны: Армения должна отвергнуть политику антипропаганды в отношении России, Китая и США
Туркменистан призвал страны Содружества к формированию каспийского логистического хабаТуркменистан призвал страны Содружества к формированию каспийского логистического хаба
Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственностьДавид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
Нубар Афеян: Проводится большая работа по проблеме армянских военнопленных, содержащихся в тюрьмах АзербайджанаНубар Афеян: Проводится большая работа по проблеме армянских военнопленных, содержащихся в тюрьмах Азербайджана
Великобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану - заявлениеВеликобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану - заявление
Нубар Афеян: Нубар Афеян: "Фонд армянского духовного восстановления" стремится сделать шаг там, где люди переходят от выживания к исцелению
Армянский офис Фонда ООН в области народонаселения официально запустил Страновую программу ЮНФПА на 2026-2030 годыАрмянский офис Фонда ООН в области народонаселения официально запустил Страновую программу ЮНФПА на 2026-2030 годы
Армения в ООН подтвердила приверженность обеспечению полной и эффективной защиты прав детейАрмения в ООН подтвердила приверженность обеспечению полной и эффективной защиты прав детей
Мирзоян на Мирзоян на "Саммите мира" переговорил с Байрамовым
Член Комиссии по предупреждению коррупции подала в отставкуЧлен Комиссии по предупреждению коррупции подала в отставку
Глава Минсоцтруда Армении и посол России обсудили вопросы содействия беженцам из АрцахаГлава Минсоцтруда Армении и посол России обсудили вопросы содействия беженцам из Арцаха
Генсек МИД Армении встретился с руководителем фонда ИранистикиГенсек МИД Армении встретился с руководителем фонда Иранистики
Папикян принял участие в открытия международной выставки Папикян принял участие в открытия международной выставки "AUSA" в Вашингтоне
Руководитель аппарата премьера Армении провел встречу с послом ГерманииРуководитель аппарата премьера Армении провел встречу с послом Германии
Слушания в селе Гиневет по эксплуатации рудника в Кармир Саре были незаконно приостановлены - экоактивистСлушания в селе Гиневет по эксплуатации рудника в Кармир Саре были незаконно приостановлены - экоактивист
В Ереване отметили годовщину освобождения Ереванской крепости от персидского игаВ Ереване отметили годовщину освобождения Ереванской крепости от персидского ига
Генсек МИД Армении находится с визитом в ТегеранеГенсек МИД Армении находится с визитом в Тегеране
Эксперт: Правки в федзаконе <О правовом положении иностранных граждан в РФ> не должны распространяться на лиц, осуществляющих грузо- и пассажирские перевозкиЭксперт: Правки в федзаконе <О правовом положении иностранных граждан в РФ> не должны распространяться на лиц, осуществляющих грузо- и пассажирские перевозки
Армения передала Азербайджану всё, что было возможно - политикАрмения передала Азербайджану всё, что было возможно - политик
Зампред АНК: Пашинян отказался от переговорного наследия первых трех президентов Армении по Арцаху и навлек на страну войнуЗампред АНК: Пашинян отказался от переговорного наследия первых трех президентов Армении по Арцаху и навлек на страну войну
В Египте состоялась встреча Пашиняна с АлиевымВ Египте состоялась встреча Пашиняна с Алиевым
Эксперт: Создаётся впечатление, что арцахский конфликт - это конфликт между главным Эксперт: Создаётся впечатление, что арцахский конфликт - это конфликт между главным "блогером" страны и бывшим руководством Армении
За последние 14 дней в Армении зарегистрировано 70 случаев заболевания коронавирусомЗа последние 14 дней в Армении зарегистрировано 70 случаев заболевания коронавирусом
Госминистр НКР сообщил о намерении создания благотворительного фонда для целевой помощи арцахским семьямГосминистр НКР сообщил о намерении создания благотворительного фонда для целевой помощи арцахским семьям
Сами власти Армении признают, что маршрут прокладки коридора по территории страны пока не определен - оппозиционерСами власти Армении признают, что маршрут прокладки коридора по территории страны пока не определен - оппозиционер
Следком Армении: Обвинение Карапетяну изменено и дополненоСледком Армении: Обвинение Карапетяну изменено и дополнено
Платформы Платформы "Гражданский договор" намеренно искажают высказывания координатора движения "По-нашему" - заявление
Зампред РПА: Пашинян обвиняет трех президентов Армении в том, в чем его самого винит армянский народЗампред РПА: Пашинян обвиняет трех президентов Армении в том, в чем его самого винит армянский народ
В Брюсселе состоялось восьмое заседание Совместного комитета по упрощению визового режима Армения-ЕСВ Брюсселе состоялось восьмое заседание Совместного комитета по упрощению визового режима Армения-ЕС
Ардшинбанк предлагает 3% Cashback при рефинансировании   ипотечных кредитов Ардшинбанк предлагает 3% Cashback при рефинансировании   ипотечных кредитов 
Глава Минздрава Армении призывает граждан вакцинироваться от гриппаГлава Минздрава Армении призывает граждан вакцинироваться от гриппа
Премьер: Все руководители Армении не претворили в жизнь предоставленные им великолепные возможности по решению нагорно- карабахского конфликтаПремьер: Все руководители Армении не претворили в жизнь предоставленные им великолепные возможности по решению нагорно- карабахского конфликта
ЦИК Армении: 9 политических сил подали документы для участия в выборах ВагаршапатеЦИК Армении: 9 политических сил подали документы для участия в выборах Вагаршапате
Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в заседании Совета глав государств СНГПрезидент Сердар Бердымухамедов принял участие в заседании Совета глав государств СНГ
Сборная Армении установила 4 мировых и 7 европейских рекордов на ЧМ в КаиреСборная Армении установила 4 мировых и 7 европейских рекордов на ЧМ в Каире
Глава Минобороны Армении отправился в СШАГлава Минобороны Армении отправился в США
Следствие предъявило очередное обвинение  Самвелу КарапетянуСледствие предъявило очередное обвинение  Самвелу Карапетяну
В Баку проходит трёхсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.В Баку проходит трёхсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.
Пашинян примет участие в  Пашинян примет участие в  "саммите мира" в Шарм-эль-Шейхе
Циклон принес в Армению дожди и понижение температуры воздухаЦиклон принес в Армению дожди и понижение температуры воздуха
Читать больше



Эксперты
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Политолог: Если Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церквиЭксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном КавказеПолитолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
Политолог: Власти Армении создают Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
Читать больше
Комментируемые
Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственностьДавид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированиемЖурнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран КеосаянПосле 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированиюЛевон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: ПашинянКтрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулируетОсканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графикиВ Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языкеЭксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризмаАдвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решениеОмбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: ПашинянСегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликтаВ ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта





Армения и Казахстан готовы к реализации имеющегося потенциала сотрудничестваАрмения и Казахстан готовы к реализации имеющегося потенциала сотрудничества