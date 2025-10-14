Вторник, 14 Октября 2025 17:13

АрмИнфо. 11-е заседание Подкомитета по межчеловеческим контактам между Арменией и ЕС состоялось под сопредседательством заместителя министра образования, науки, культуры и спорта РА Артура Мартиросяна и начальника отдела по Армении, Грузии, Молдове, Азербайджану и Беларуси Управления стран Восточного соседства и Центральной Азии Европейской службы внешних связей Дерен Дерья.

В мероприятии также приняли участие глава миссии Европейского союза в Армении, посол Василис Марагос, представители МОНКС и других заинтересованных министерств, Европейской комиссии и делегации Европейского союза в Армении.

"У нас есть чёткие цели и инициативы, требующие совместных усилий в каждом секторе. Повестка развития в областях, координируемых Министерством образования, науки, культуры и спорта, носит комплексный характер: мы стремимся к созданию подсекторов, соответствующих европейским стандартам. В этом контексте важно понимать, в каком формате мы можем наиболее эффективно использовать поддержку и партнёрство ЕС. При этом поддержка ЕС - это не только финансовая, но, прежде всего, экспертная поддержка, которая даёт возможность внедрить в Армении передовой опыт ЕС", - подчеркнул Артур Мартиросян.

Заместитель министра коснулся диалога в сфере образования, а также текущих программ реформ и новых инициатив в сфере культуры, молодёжи и науки.

Представитель ЕС Дерен Дерья подчеркнула важность углубления сотрудничества между Арменией и Европейским союзом, отметив широкий потенциал взаимодействия в сферах образования, научных исследований, инноваций, культуры и профессионального образования.