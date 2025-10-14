Вторник, 14 Октября 2025 16:14

АрмИнфо. Убивший четырех граждан мужчина дал признательные показания. Об этом сообщила пресс­служба Следственного комитета РА.

Согласно источнику, 12 октября 2025 года в Центр оперативного управления Полиции поступило сообщение об обнаружении на полях села Арамус двух тел с огнестрельными ранениями. Были получены данные о том, что 12 октября 2025 года во время спора на земельном участке, расположенном вблизи дороги, ведущей из села Арамус в Нор Гюх, Т.Г. произвел выстрелы из гладкоствольного ружья в жителей того же села М.С. и Г.Г., в результате чего последние скончались.

Затем в управление Полиции поступила оперативная информация о том, что Т.Г., сразу после совершения преступления, произвел выстрелы из своего ружья в В.М. и М.Х. на дороге посреди поля в селе Зовашен Котайкской области, убив их. Сразу после совершения преступления Т.Г. угнал автомобиль, принадлежащий В.М.

В тот же день Т.Г. был задержан сотрудниками МВД по обоснованному подозрению в совершении вышеуказанных преступлений, доставлен в орган предварительного расследования и дал признательные показания. Вынесено решение об объединении уголовных дел в одно производство. Создана следственно-оперативная группа. В угнанном автомобиле обнаружено гладкоствольное ружье, принадлежащее Т.Г.

В отношении Т.Г. возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса РА. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.