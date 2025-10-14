Вторник, 14 Октября 2025 16:00

АрмИнфо. Решением министра науки и высшего образования Республики Польша от 6 октября 2025 года председатель комиссии Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам, член делегации НС РА в ПАСЕ Владимир Варданян награждён медалью Польши "За заслуги перед наукой: Sapientia et Veritas".

Высокую награду Владимиру Варданяну вручил министр науки и высшего образования Польши Марцин Кулашек во время приёма в честь участников подкомитета по искусственному интеллекту Комитета по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Как передает пресс-служба НС, медаль Польши "За заслуги перед наукой: Sapientia et Veritas" - одна из высших государственных наград в области науки Польши, которая присуждается за значительный вклад в развитие науки, международное научное сотрудничество и распространение академических ценностей. Девиз медали - Sapientia et Veritas - означает "Мудрость и Истина", что символизирует единство научного прогресса и моральной ответственности.

Следует также отметить, что Владимир Варданян принял участие в работе заседания Подкомитета по искусственному интеллекту и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), проходившего в Варшаве.