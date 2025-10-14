Вторник, 14 Октября 2025 15:56

АрмИнфо. В Армению прибыла королева Бельгии Матильда. Ее Величество 14 октября принял президент РА Ваагн Хачатурян.

Как передает пресс-служба президента, Ваагн Хачатурян приветствовал визит Королевы в Армению и высоко оценил лидерство Её Величества как поборника Целей устойчивого развития ООН.

"Для нас большая честь принимать Вас. Цель Вашего визита - продвижение Целей устойчивого развития ООН - безусловно, принесёт большую пользу Республике Армения, чтобы мы могли в полной мере выполнить взятые на себя обязательства к 2030 году. Мы высоко ценим Ваше лидерство в этой области и Вашу деятельность в решении столь важных вопросов, волнующих человечество", - сказал президент РА.

Королева Матильда, в свою очередь, выразила благодарность за тёплый приём и отметила, что впечатлена Арменией и рада находиться в Ереване в рамках продвижения Целей устойчивого развития ООН.

В ходе встречи обсуждались программы, реализуемые в рамках Целей устойчивого развития ООН, и шаги, предпринимаемые для их продвижения. Стороны подчеркнули роль образования как опоры преодоления общечеловеческих гуманитарных проблем и устойчивого развития обществ.

В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Арменией и Бельгией. Была отмечена важность расширения сотрудничества в высокотехнологичном секторе экономики, продвижения инновационных решений и реализации совместных инициатив.

Ваагн Хачатурян подчеркнул, что основанное на взаимном доверии партнерство между Арменией и Бельгией может обрести новое качество в

сферах науки, образования и цифровых технологий.

Стороны обменялись мнениями о проведении в Армении в 2026 году Конференции сторон по биоразнообразию и Саммита Европейского политического сообщества. В этом контексте было отмечено, что Армения с большой ответственностью относится к международным экологическим инициативам и стремится быть активным участником глобальных усилий, направленных на преодоление экологических вызовов. Была подчеркнута необходимость объединения всего человечества в деле сохранения биоразнообразия и обеспечения экологической устойчивости.

В ходе беседы также была отмечена важность усилий, направленных на установление мира в регионе. Стороны подчеркнули, что мир и

сотрудничество являются ключевыми ценностями международных отношений, а их укрепление - главное условие прогресса государств и народов.