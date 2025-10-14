Вторник, 14 Октября 2025 14:40

АрмИнфо. Минская группа ОБСЕ - единственный международный формат по урегулированию нагорно-карабахского конфликта прекратит свое существование к 1 декабря текущего года. Об этом действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила 14 октября в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Выразив всемерную поддержку процессу нормализации отношений между Ереваном и Баку и подчеркнув крайне важные шаги, предпринятые сторонами 8 августа в Вашингтоне, Валтонен указала на постоянную приверженность Армении мирной повестке, несмотря на возникающие разного рода вызовы и препятствия. Дипломат также приветствовала совместное заявление Еревана и Баку о прекращении деятельности минского формата.

"Мы надеемся, что процедуры по закрытию завершатся к 1 декабря. В то же время, ОБСЕ готова продолжить сотрудничество с Арменией по ряду направлений. Очень важно укрепить этот мирный процесс, чтобы придать перманентный характер этим многообещающим шагам по нормализации отношений, чтобы мир был стабильным в этом регионе. Это послание, которые мы направляем всем сторонам", - отметила министр, добавив, что ОБСЕ готова содействовать усилиям Армении в этом процессе.

Вместе с тем дипломат сообщила, что в ходе визита рада была видеть открытый подход властей к работе с гражданским обществом, являющимся основой демократии.

Отвечая на вопрос о дальнейшем взаимодействии Армении с ОБСЕ после роспускам МГ, Валтонен сообщила, что Организация готова содействовать миру, а сотрудничество впредь будет акцентироваться на вопросах экономики, экологии и климата.

В свою очередь глава армянского МИД констатировал, что визит действующего председателя ОБСЕ проходит в новых обстоятельствах и в контексте значительных для региона событий, в первую очередь речь об установлении мира после вашингтонского саммита 8 августа.

Как рассказал Мирзоян, он представил коллеге из Финляндии подробности касательно парафирования мирного документа с Азербайджаном и разблокирования коммуникаций. Он напомнил о роли ОБСЕ в вопросе установления мира. При этом он выразил убеждение, что сегодня необходимы новые грани и горизонты сотрудничества. "Со своей стороны, Армения очень заинтересована в экономическом сотрудничестве, экологии. Ереван также уверен, что ОБСЕ теперь и при последующих председателях будет способствовать миру не только на Южном Кавказе, но всей зоне ОБСЕ", - сказал чиновник, добавив, Ереван желает видеть ОБСЕ сильной и эффективной организацией, поскольку в нынешней геополитической ситуации она нуждается в поддержке стран в духе Хельсинского заключительного акта.