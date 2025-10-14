Вторник, 14 Октября 2025 13:46

АрмИнфо. Одна из излюбленных и наиболее предпочтительных позиций властей, проводящих политику репрессий и подавления, казаться непогрешимыми и ни при каких обстоятельствах не признавать собственных ошибок и недостатков. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший директор Музея-института геноцида армян Айк Демоян.

По его словам, эта позиция всегда влечёт за собой серьёзные последствия для представителей этой самой власти или режима, начиная с момента их отстранения от власти. "Другими словами, общественное требование наказать представителей данной власти за политику несправедливости и серьёзные последствия удвоится. Именно по этому пути идут нынешние узурпаторы в Республике Армения, обладающие избытком непогрешимости и высокомерия. А теперь представьте, что Министерство образования, науки, культуры и спорта, Жанна Андреасян, Арарат Мирзоян, Владимир Варданян (последние двое всё же заявили о намерении обратиться в суд) подают на меня в суд. МОНКС и Жанна вместе требуют с меня 5 миллионов драмов в качестве компенсации за некую клевету. Насколько я понимаю, они хотят напугать меня мощным натиском, чтоб я ничего не говорил о зверском разрушении и осквернении Мемориала Геноцида армян, о некачественных и бракованных учебниках и о многочисленных коррупционных эпизодах, в которых замешаны как министр, так и в министерство", - отметил Айк Демоян.

Ученый задался вопросом о том, как теперь объяснить им, что никак не намерен реагировать на труды судов и судей, находящихся в заложниках у нынешней власти. "Здесь всё проще простого, потому что в Республике Армения, как уже было сказано, нет ни одного судьи, который бы выступил против Никола Пашиняна, его правительства и министерств. Я просто продолжу заниматься своим основным делом и напомню властям, помешанным на грабеже и беззаконии, об удвоении наказания и компенсаций за подобные злодеяния в самое ближайшее время", - резюмировал Айк Демоян.