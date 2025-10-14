Вторник, 14 Октября 2025 13:44

АрмИнфо.Вопросы гуманитарного характера, в том числе и освобождение армянских пленных и заложников из Азербайджана были на повестке встречи глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Египте.

Об этом сообщил Мирзоян на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.

По его словам, действительно, в условиях установленного мира в рамках мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и достижения соглашения по многих пунктам, тем не менее, всё же сохраняются вопросы, нуждающиеся в решении и дополнительных усилиях.

Мирзоян признал, что ключевым из них является вопрос освобождения армянских пленных и заложников, содержащихся в Баку. "Мы проводим ежедневную работу в этом направлении, не всегда видимую. Я хочу надеяться, что в будущем у нас будут позитивные результаты по этому вопросу. Вчера в Шарм-эль-Шейх я также обсуждал этот вопрос со своим азербайджанским коллегой. Надеемся, что всё в обозримом будущем у нас будут результаты", - сказал министр.

Он также отметил, что этот вопрос также находится на повестке контактов Армении с представителями третьих стран, особенно в условиях закрытия азербайджанского офиса Международного комитета Красного Креста. Однако, по его словам, приоритетом всё же является двусторонний канал связи между Арменией и Азербайджаном по этому вопросу.

На уточнение, что конкретно он обсуждал с азербайджанским коллегой, Мирзоян, в частности, сказал: "У нас была возможность обсудить с главой МИД Азербайджана все нюансы процесса урегулирования. Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам".

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По оценкам экспертов их несколько сотен. Сегодня власти Азербайджана подтверждают наличие у себя 23 армян. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно-политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикер парламент Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс-госминистр Рубен Варданян.