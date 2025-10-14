Вторник, 14 Октября 2025 13:43

АрмИнфо.Бесперебойное существование банковских филиалов в Степанакерте, обеспечивавшее полноценное финансовое обслуживание граждан, подтверждает, что, хотя Арцах и не имел официального международного признания, однако он был встроен в мировую финансовую систему.

Так в своем телеграм-канале политолог, политический обозреватель Бениамин Матевосян отреагировал на позицию властей Армении касательно вопроса международного признания Нагорно-Карабахской Республики и связанной с этим якобы изоляции.

Как напомнил Матевосян, точка зрения правящего режима заключалась в том, что "позиция Армении по Арцаху не принималась международным сообществом". "Однако факт многолетнего функционирования армянских банков на территории Арцаха без наложения на них прямых или косвенных международных санкций - например, от США, ЕС, ООН, или формальных юридических рестрикций, вступает в противоречие с риторикой об изоляции или неприятии армянской позиции", - заметил политолог.

Вместе с тем он выразил убеждение, что международные наблюдатели сегодня скорее не понимают, как можно было в ходе встречи в Вашингтоне 8 августа отдать дорогу через Сюник Армении и заявлять, что это и есть мир. "Вот это мир точно не понимает, хотя готов принять и даже воспользоваться своей долей в этом "проекте", - резюмировал Матевосян.

Напомним, что 8 августа, в Белом доме состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, Армении и Азербайджана. В рамках этой встречи премьер- министр Армении Никол Пашинян, президент США Дональд Трамп и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, направленную на урегулирование конфликта между Ереваном и Баку.