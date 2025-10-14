Arminfo.info


 Вторник, 14 Октября 2025 13:07
Алине Григорян

Экс-замминистра обороны: Армения должна отвергнуть политику антипропаганды в отношении России, Китая и США

Экс-замминистра обороны: Армения должна отвергнуть политику антипропаганды в отношении России, Китая и США

АрмИнфо. Армения должна найти способ и отвергнуть политику антипропаганды, проводимую в отношении России, Китая и США. Такое мнение на своей странице в Фейсбук выразил член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА), бывший заместитель министра обороны Армении Артак Закарян.

В связи с вышесказанным экс-замминистра обороны решил привести в пример взаимоотношения, сложившиеся между Израилем и США. Он обратил внимание, что сегодня в Израиле существует особое отношение к США. Однако, Закарян напомнил, что такими они были не всегда, поскольку американское руководство не всегда действовало в пользу Израиля, а последние в свою очередь, не всегда были удовлетворены позицией официального Вашингтона.

"Однако, евреи понимают и ценят роль США. В частности, они признают, что без всесторонней поддержки со стороны Америки было бы трудно противостоять всем конфликтам и вызовам. Например, было бы трудно развиваться и состояться как страна в сложных историко-политических, географических условиях, а также в условиях нехватки ресурсов. Поэтому, сохраняя достойную позицию, Израиль смог и продолжает строить и развивать теплые стратегические союзнические отношения с США", - пояснил Закарян.

Исходя из вышеуказанного, республиканец далее провел параллели между отношениями США-Израиль и взаимоотношениями России и Армении. Как заметил Закарян, в свое время они складывались подобным образом. В частности, он указал на историческую роль Российской империи в восстановлении армянской государственности, формировании ее независимости и  как отдельного фактора на Южном Кавказе. Кроме того, по словам Закаряна, нельзя отрицать роль России в первой Арцахской войне.

"Несмотря на то, что в последние годы, с приходом к власти Пашиняна, Россия стала в важных вопросах больше союзником Азербайджана, тем не менее, до сих пор ключевое значение российских рынков и ЕАЭС в развитии экономики Армении имеет важное место. Никто не может также недооценивать энергетическую связь между Арменией и Россией, в том числе льготы, действующие в сфере связи и не только", - добавил Закарян.

Между тем, он заметил, что после 2018 года (с приходом к власти Пашиняна - ред.) армяно-российским отношениям был нанесен существенный удар. Как напомнил Закарян, одной из причин стал жест Пашиняна, который в октябре 2019 года, увязший в болоте ослепляющей его эйфории, не встретил президента России Владимира Путина в аэропорту. "Целью правящей партии "Гражданского договора" было тогда любой ценой испортить армяно-российские отношения, создав таким образом препятствия для проармянского решения Арцахского вопроса и ослабления системы безопасности Армении. Однако, сразу же на следующий день, Пашинян приехал в аэропорт "Звартноц", чтобы попытаться сгладить ситуацию", - обратил внимание экс-замминистра обороны.

Резюмируя, Закарян напомнил, что как Россия, так США и Китай являются сверхдержавами и согласно неписаным правилам геополитики, к ним необходимо иметь исключительно особое отношение. В связи с этим он выразил точку зрения, что с этой задачей справился третий президент Армении Серж Саргсян, который сумел обеспечить баланс и лояльное отношение сверхдержав к политике Армении. "Именно по этой причине враги Армении, особенно президент Азербайджана Ильхам Алиев были очень счастливы сменой власти в стране", - резюмировал Закарян.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Пашинян: необходимо усиление роли ОБСЕ в обеспечении безопасности и стабильности в зоне ответственности организацииПашинян: необходимо усиление роли ОБСЕ в обеспечении безопасности и стабильности в зоне ответственности организации
Убивший четырех граждан мужчина дал признательные показания - СКУбивший четырех граждан мужчина дал признательные показания - СК
Депутат НС РА удостоен медали Польши за заслуги перед наукойДепутат НС РА удостоен медали Польши за заслуги перед наукой
В Армению прибыла королева Бельгии МатильдаВ Армению прибыла королева Бельгии Матильда
Антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего чиновника, не представившего декларацию об имуществе и доходахАнтикоррупционный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего чиновника, не представившего декларацию об имуществе и доходах
Действующий председатель ОБСЕ: МГ Минская группа прекратит свое существование к 1 декабряДействующий председатель ОБСЕ: МГ Минская группа прекратит свое существование к 1 декабря
Мирзоян: Вопрос изменения Конституции Армении никогда не был в повестке переговоров между Ереваном и БакуМирзоян: Вопрос изменения Конституции Армении никогда не был в повестке переговоров между Ереваном и Баку
МОНКС и глава ведомства требуют от бывшего директор Института Геноцида армян компенсации в 5 млн драмовМОНКС и глава ведомства требуют от бывшего директор Института Геноцида армян компенсации в 5 млн драмов
Мирзоян: Вопрос освобождения армянских пленных из Баку обсуждался с Байрамовым в ЕгиптеМирзоян: Вопрос освобождения армянских пленных из Баку обсуждался с Байрамовым в Египте
Политолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую системуПолитолог: Функционирование банков в Арцахе подтверждает интеграцию республики в мировую финансовую систему
Экс-замминистра обороны: Армения должна отвергнуть политику антипропаганды в отношении России, Китая и СШАЭкс-замминистра обороны: Армения должна отвергнуть политику антипропаганды в отношении России, Китая и США
Туркменистан призвал страны Содружества к формированию каспийского логистического хабаТуркменистан призвал страны Содружества к формированию каспийского логистического хаба
Давид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственностьДавид Ананян: Мы все хотим говорить правду, но никто не хочет нести за неё ответственность
Нубар Афеян: Проводится большая работа по проблеме армянских военнопленных, содержащихся в тюрьмах АзербайджанаНубар Афеян: Проводится большая работа по проблеме армянских военнопленных, содержащихся в тюрьмах Азербайджана
Великобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану - заявлениеВеликобритания полностью снимет эмбарго на поставки оружия Армении и Азербайджану - заявление
Нубар Афеян: Нубар Афеян: "Фонд армянского духовного восстановления" стремится сделать шаг там, где люди переходят от выживания к исцелению
Армянский офис Фонда ООН в области народонаселения официально запустил Страновую программу ЮНФПА на 2026-2030 годыАрмянский офис Фонда ООН в области народонаселения официально запустил Страновую программу ЮНФПА на 2026-2030 годы
Армения в ООН подтвердила приверженность обеспечению полной и эффективной защиты прав детейАрмения в ООН подтвердила приверженность обеспечению полной и эффективной защиты прав детей
Мирзоян на Мирзоян на "Саммите мира" переговорил с Байрамовым
Член Комиссии по предупреждению коррупции подала в отставкуЧлен Комиссии по предупреждению коррупции подала в отставку
Глава Минсоцтруда Армении и посол России обсудили вопросы содействия беженцам из АрцахаГлава Минсоцтруда Армении и посол России обсудили вопросы содействия беженцам из Арцаха
Генсек МИД Армении встретился с руководителем фонда ИранистикиГенсек МИД Армении встретился с руководителем фонда Иранистики
Папикян принял участие в открытия международной выставки Папикян принял участие в открытия международной выставки "AUSA" в Вашингтоне
Руководитель аппарата премьера Армении провел встречу с послом ГерманииРуководитель аппарата премьера Армении провел встречу с послом Германии
Слушания в селе Гиневет по эксплуатации рудника в Кармир Саре были незаконно приостановлены - экоактивистСлушания в селе Гиневет по эксплуатации рудника в Кармир Саре были незаконно приостановлены - экоактивист
В Ереване отметили годовщину освобождения Ереванской крепости от персидского игаВ Ереване отметили годовщину освобождения Ереванской крепости от персидского ига
Генсек МИД Армении находится с визитом в ТегеранеГенсек МИД Армении находится с визитом в Тегеране
Эксперт: Правки в федзаконе <О правовом положении иностранных граждан в РФ> не должны распространяться на лиц, осуществляющих грузо- и пассажирские перевозкиЭксперт: Правки в федзаконе <О правовом положении иностранных граждан в РФ> не должны распространяться на лиц, осуществляющих грузо- и пассажирские перевозки
Армения передала Азербайджану всё, что было возможно - политикАрмения передала Азербайджану всё, что было возможно - политик
Зампред АНК: Пашинян отказался от переговорного наследия первых трех президентов Армении по Арцаху и навлек на страну войнуЗампред АНК: Пашинян отказался от переговорного наследия первых трех президентов Армении по Арцаху и навлек на страну войну
В Египте состоялась встреча Пашиняна с АлиевымВ Египте состоялась встреча Пашиняна с Алиевым
Эксперт: Создаётся впечатление, что арцахский конфликт - это конфликт между главным Эксперт: Создаётся впечатление, что арцахский конфликт - это конфликт между главным "блогером" страны и бывшим руководством Армении
За последние 14 дней в Армении зарегистрировано 70 случаев заболевания коронавирусомЗа последние 14 дней в Армении зарегистрировано 70 случаев заболевания коронавирусом
Госминистр НКР сообщил о намерении создания благотворительного фонда для целевой помощи арцахским семьямГосминистр НКР сообщил о намерении создания благотворительного фонда для целевой помощи арцахским семьям
Сами власти Армении признают, что маршрут прокладки коридора по территории страны пока не определен - оппозиционерСами власти Армении признают, что маршрут прокладки коридора по территории страны пока не определен - оппозиционер
Следком Армении: Обвинение Карапетяну изменено и дополненоСледком Армении: Обвинение Карапетяну изменено и дополнено
Платформы Платформы "Гражданский договор" намеренно искажают высказывания координатора движения "По-нашему" - заявление
Зампред РПА: Пашинян обвиняет трех президентов Армении в том, в чем его самого винит армянский народЗампред РПА: Пашинян обвиняет трех президентов Армении в том, в чем его самого винит армянский народ
В Брюсселе состоялось восьмое заседание Совместного комитета по упрощению визового режима Армения-ЕСВ Брюсселе состоялось восьмое заседание Совместного комитета по упрощению визового режима Армения-ЕС
Ардшинбанк предлагает 3% Cashback при рефинансировании   ипотечных кредитов Ардшинбанк предлагает 3% Cashback при рефинансировании   ипотечных кредитов 
Глава Минздрава Армении призывает граждан вакцинироваться от гриппаГлава Минздрава Армении призывает граждан вакцинироваться от гриппа
Премьер: Все руководители Армении не претворили в жизнь предоставленные им великолепные возможности по решению нагорно- карабахского конфликтаПремьер: Все руководители Армении не претворили в жизнь предоставленные им великолепные возможности по решению нагорно- карабахского конфликта
ЦИК Армении: 9 политических сил подали документы для участия в выборах ВагаршапатеЦИК Армении: 9 политических сил подали документы для участия в выборах Вагаршапате
Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в заседании Совета глав государств СНГПрезидент Сердар Бердымухамедов принял участие в заседании Совета глав государств СНГ
Сборная Армении установила 4 мировых и 7 европейских рекордов на ЧМ в КаиреСборная Армении установила 4 мировых и 7 европейских рекордов на ЧМ в Каире
Глава Минобороны Армении отправился в СШАГлава Минобороны Армении отправился в США
Следствие предъявило очередное обвинение  Самвелу КарапетянуСледствие предъявило очередное обвинение  Самвелу Карапетяну
В Баку проходит трёхсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.В Баку проходит трёхсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.
Пашинян примет участие в  Пашинян примет участие в  "саммите мира" в Шарм-эль-Шейхе
Циклон принес в Армению дожди и понижение температуры воздухаЦиклон принес в Армению дожди и понижение температуры воздуха
Минздрав Армении выступилo со сводом правил поведения при загрязненности воздухаМинздрав Армении выступилo со сводом правил поведения при загрязненности воздуха
"Гегард": Азербайджан продолжает политику стирания и присвоения армянской культурной идентичности
Валери Буайе напомнила о деарменизации Арцаха АзербайджаномВалери Буайе напомнила о деарменизации Арцаха Азербайджаном
Три десятка французских парламентария призвали создать международную платформу для оценки условий возвращения арцахцев в свои домаТри десятка французских парламентария призвали создать международную платформу для оценки условий возвращения арцахцев в свои дома
Ереван окутал смог и запах гариЕреван окутал смог и запах гари
Геворг Гонян назначен замначальника Главного разведуправления Генштаба ВСГеворг Гонян назначен замначальника Главного разведуправления Генштаба ВС
Армения официально присоединилась к Международному союзу охраны природыАрмения официально присоединилась к Международному союзу охраны природы
Мэр Еревана: Пожар на Нубарашенской свалке не был случайнымМэр Еревана: Пожар на Нубарашенской свалке не был случайным
CRISPR-технологии: лечение наследственных заболеваний становится реальностьюCRISPR-технологии: лечение наследственных заболеваний становится реальностью
Адвокат Сержа Саргсяна: Запрет на выезд в отношении третьего президента - абсурдная мера, вытекающая из <презумпции безумия>Адвокат Сержа Саргсяна: Запрет на выезд в отношении третьего президента - абсурдная мера, вытекающая из <презумпции безумия>
Читать больше



Эксперты
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Политолог: Если Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церквиЭксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном КавказеПолитолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
Политолог: Власти Армении создают Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
Читать больше
Комментируемые
Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированиемЖурнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран КеосаянПосле 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированиюЛевон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: ПашинянКтрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулируетОсканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графикиВ Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языкеЭксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризмаАдвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решениеОмбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: ПашинянСегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликтаВ ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Мера пресечения командиру отряда Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест





Армения и Казахстан готовы к реализации имеющегося потенциала сотрудничестваАрмения и Казахстан готовы к реализации имеющегося потенциала сотрудничества