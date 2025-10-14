Вторник, 14 Октября 2025 13:07

АрмИнфо. Армения должна найти способ и отвергнуть политику антипропаганды, проводимую в отношении России, Китая и США. Такое мнение на своей странице в Фейсбук выразил член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА), бывший заместитель министра обороны Армении Артак Закарян.

В связи с вышесказанным экс-замминистра обороны решил привести в пример взаимоотношения, сложившиеся между Израилем и США. Он обратил внимание, что сегодня в Израиле существует особое отношение к США. Однако, Закарян напомнил, что такими они были не всегда, поскольку американское руководство не всегда действовало в пользу Израиля, а последние в свою очередь, не всегда были удовлетворены позицией официального Вашингтона.

"Однако, евреи понимают и ценят роль США. В частности, они признают, что без всесторонней поддержки со стороны Америки было бы трудно противостоять всем конфликтам и вызовам. Например, было бы трудно развиваться и состояться как страна в сложных историко-политических, географических условиях, а также в условиях нехватки ресурсов. Поэтому, сохраняя достойную позицию, Израиль смог и продолжает строить и развивать теплые стратегические союзнические отношения с США", - пояснил Закарян.

Исходя из вышеуказанного, республиканец далее провел параллели между отношениями США-Израиль и взаимоотношениями России и Армении. Как заметил Закарян, в свое время они складывались подобным образом. В частности, он указал на историческую роль Российской империи в восстановлении армянской государственности, формировании ее независимости и как отдельного фактора на Южном Кавказе. Кроме того, по словам Закаряна, нельзя отрицать роль России в первой Арцахской войне.

"Несмотря на то, что в последние годы, с приходом к власти Пашиняна, Россия стала в важных вопросах больше союзником Азербайджана, тем не менее, до сих пор ключевое значение российских рынков и ЕАЭС в развитии экономики Армении имеет важное место. Никто не может также недооценивать энергетическую связь между Арменией и Россией, в том числе льготы, действующие в сфере связи и не только", - добавил Закарян.

Между тем, он заметил, что после 2018 года (с приходом к власти Пашиняна - ред.) армяно-российским отношениям был нанесен существенный удар. Как напомнил Закарян, одной из причин стал жест Пашиняна, который в октябре 2019 года, увязший в болоте ослепляющей его эйфории, не встретил президента России Владимира Путина в аэропорту. "Целью правящей партии "Гражданского договора" было тогда любой ценой испортить армяно-российские отношения, создав таким образом препятствия для проармянского решения Арцахского вопроса и ослабления системы безопасности Армении. Однако, сразу же на следующий день, Пашинян приехал в аэропорт "Звартноц", чтобы попытаться сгладить ситуацию", - обратил внимание экс-замминистра обороны.

Резюмируя, Закарян напомнил, что как Россия, так США и Китай являются сверхдержавами и согласно неписаным правилам геополитики, к ним необходимо иметь исключительно особое отношение. В связи с этим он выразил точку зрения, что с этой задачей справился третий президент Армении Серж Саргсян, который сумел обеспечить баланс и лояльное отношение сверхдержав к политике Армении. "Именно по этой причине враги Армении, особенно президент Азербайджана Ильхам Алиев были очень счастливы сменой власти в стране", - резюмировал Закарян.