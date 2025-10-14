Вторник, 14 Октября 2025 13:05

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Мгер Григорян 14 октября принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Армения Болата Иманбаева.

Как передает пресс-служба правительства, в ходе встречи были обсуждены ключевые темы двусторонних отношений между Арменией и Казахстаном, состоялся обмен идеями о возможных новых направлениях сотрудничества.

Были также затронуты вопросы участия двух стран в региональных программах, а также важность взаимодействия на площадках ЕАЭС и СНГ.

Вице-премьер и посол Казахстана обоюдно указали на имеющийся потенциал для развития двусторонних отношений в торгово-экономической

сфере, сфере цифровизации, культуры и образования и готовность двух дружественных стран к его реализации.